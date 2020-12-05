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Украина стоит на грани катастрофы, отрицая факт существования русской вакцины от COVID-19 - эксперт
05 декабря 2020, 00:00 • 123 • Политика
Как заявил эксперт Сергей Простаков, Украина стоит на грани катастрофы, но упорно отрицает факт существования русской вакцины от COVID-19.
Украинская сторона отрицает сам факт существования русской вакцины от COVID-19. Ситуацию прокомментировал в интервью РИА ФАН эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.
Он напомнил, что у российских специалистов есть огромный опыт работы с различными заболеваниями и вакцинами. Поэтому факт создания сразу трёх препаратов в России не должен никого удивлять.
Заявления же Киева являются элементом информационной войны, ибо украинские власти не в состоянии предоставить населению собственную вакцину. Западные же аналоги стоят дорого.
"А ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Украине очень тревожная и ставит здравоохранение страны на грань катастрофы", - пояснил эксперт.
Успехи России также не нравятся западным фармакологическим гигантам, которые хотят избавиться от конкурентов и захватить рынок. И Украина как раз обслуживает интересы Запада, а не простых украинцев.
При этом интерес к русской вакцине проявляют Индия, Венгрия и другие страны, что разрушает претензии Киева.
Как ранее заявил член совета директоров компании "Генериум" (производит вакцину от COVID-19) Даниил Талянский, технология производства доработана, что позволило нарастить объёмы выпуска препарата.
"Буквально через несколько дней мы вводим крупнотоннажное производство, которое позволит с конца декабря - начала января выйти на объём несколько миллионов доз в месяц", - цитирует его слова телеканал "360".
До начала 2021 года компания планирует передать России около двух миллионов доз препарата. Дефицита сырья для препарата и иных ограничений у "Генериума" нет.
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