Украина стоит на грани катастрофы, отрицая факт существования русской вакцины от COVID-19 - эксперт

Украинская сторона отрицает сам факт существования русской вакцины от COVID-19. Ситуацию прокомментировал в интервью РИА ФАН эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

Он напомнил, что у российских специалистов есть огромный опыт работы с различными заболеваниями и вакцинами. Поэтому факт создания сразу трёх препаратов в России не должен никого удивлять.

Заявления же Киева являются элементом информационной войны, ибо украинские власти не в состоянии предоставить населению собственную вакцину. Западные же аналоги стоят дорого.

"А ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Украине очень тревожная и ставит здравоохранение страны на грань катастрофы", - пояснил эксперт.

Успехи России также не нравятся западным фармакологическим гигантам, которые хотят избавиться от конкурентов и захватить рынок. И Украина как раз обслуживает интересы Запада, а не простых украинцев.

При этом интерес к русской вакцине проявляют Индия, Венгрия и другие страны, что разрушает претензии Киева.

Как ранее заявил член совета директоров компании "Генериум" (производит вакцину от COVID-19) Даниил Талянский, технология производства доработана, что позволило нарастить объёмы выпуска препарата.

"Буквально через несколько дней мы вводим крупнотоннажное производство, которое позволит с конца декабря - начала января выйти на объём несколько миллионов доз в месяц", - цитирует его слова телеканал "360".

До начала 2021 года компания планирует передать России около двух миллионов доз препарата. Дефицита сырья для препарата и иных ограничений у "Генериума" нет.