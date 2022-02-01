Украина ставит опасные атомные рекорды • 224 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Чернобыльская АЭС На Украине произошло событие в сфере энергетики поистине исторического масштаба. Национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) "Энергоатом" сообщила, что после планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива был повторно запущен четвертый энергоблок на Ровенской АЭС. Таким образом, впервые в истории нашей соседки на четырех станциях работают одновременно все пятнадцать атомных энергоблоков. Естественно, что это событие в границах украинского медийного поля преподносится в исключительно бравурных и победоносных тонах. Сообщается, что теперь "Энергоатом" обеспечивает выработку более половины всей электроэнергии в стране, а в нынешний осенне-зимний период его доля может вырасти до невероятных семидесяти процентов . Рядового украинского обывателя, несведущего в деталях и оглушенного подобными цифрами, настойчиво убеждают, что атомный рекорд поможет наконец-то избавиться от зависимости в поставках белорусского и российского электричества, из-за чего в Верховной раде регулярно случаются скандалы, переходящие в потасовки и поиски агентов Кремля. Как водится, украинские информационные ресурсы чересчур вольно интерпретируют происходящие процессы. Но для начала, чтобы расклад на украинском атомном столе был более понятен, проясним основные факты. Как показывает практика, об этой отрасли украинской энергетики широкий читатель знает не очень много, а в обиходе зачастую использует не факты, а домыслы. Нашей соседке в наследство от Советского Союза достались четыре АЭС: Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая. Именно в их состав входят полтора десятка энергоблоков, где в роли энергетической установки используются советские технические решения. Здесь нужно уточнить, что реакторный парк Украины, если сравнивать с другими бывшими странами социалистического блока, довольно новый. На балансе "Энергоатома" находятся всего два реактора ВВЭР-440, которые были запущены в начале 80-х годов прошлого века на Ровенской АЭС, после чего все украинские профильные объекты технически вооружались только надежными и гораздо более современными ВВЭР-1000. Оговоримся, что первой украинской АЭС стала Чернобыльская, где в конце 70-х годов были запущены уран-графитовые канальные реакторы с водяным теплоносителем (РБМК-1000), но после аварии весной 1986 года их строительство было свернуто. Еще один, более новый, РБМК-1500 позднее использовался на Игналинской АЭС в Литве, но в 2009-м Вильнюс добровольно решил прекратить эксплуатацию станции, и она была остановлена. Сейчас реакторы типа РБМК-1000, аналогичные чернобыльскому, используются на Курской и Смоленской АЭС, но из-за ряда аварий, произошедших за годы эксплуатации, и конструктивных особенностей дальнейшее распространение реакторов этого типа крайне сомнительно. Но вернемся к Украине. Установленная мощность атомных электростанций там составляет 13 гигаватт. Энергетический профиль страны за прошлый год сообщает, что в структуре энергобаланса атомная генерация составляет 27 процентов. Внимательные читатели сразу отметят нестыковку с заявлениями "Энергоатома" по нынешней доле производства, но об этом чуть ниже. Отдельно нужно остановиться на теме поставок ядерного топлива, ибо тут наблюдается самая большая путаница. До 2011 года единственным поставщиком тепловыделяющих сборок (ТВС) для украинских АЭС была российская компания ТВЭЛ. Однако еще в 2008-м, во время правления, как до сих пор многие считают, самого пророссийского президента Кучмы, Украина начала так называемую диверсификацию поставок ядерного топлива, подписав соглашение с американской Westinghouse. В 2011 году первые американские ТВС были установлены в одном из реакторов Южно-Украинской АЭС, однако всего год спустя из-за поломок их эксплуатация была остановлена. Украинские энергетики, втиснутые в рамки стремительно разворачивающейся на запад политики, плакали, кололись, но продолжали искать пути отказа от российских поставок. И нашли, чему не смогло помешать даже банкротство компании Westinghouse. Последняя передала Киеву лицензию на производство ядерного топлива и, хотя выпуск на Украине налажен так и не был, доля американского топлива выросла до 46 процентов. На данный момент тепловыделяющие сборки, изготавливаемые в Швеции, установлены на шести украинских реакторах. На этом американская атомная экспансия замерла, а Украина в 2020 году без лишней огласки продлила контракт с российской ТВЭЛ до 2025-го. Недавно мелькали сообщения о желании Киева приобрести у американцев два бесхозных реактора, оставшихся от одного из прошлых проектов, а также что Украина рассчитывает на постройку пяти новых энергоблоков силами все той же Westinghouse. Но учитывая, что каждый реактор обойдется украинскому бюджету в пять миллиардов долларов, то есть в 25 миллиардов в целом, что составляет четвертую часть внешнего долга Украины, подобные проекты можно рассматривать исключительно как умозрительные. И теперь, когда нам понятны базовые цифры, мы вновь обратимся к энергетическому профилю нашей соседки. Он сообщает, что установленная мощность всей украинской энергетики равняется 55 гигаваттам, из которых на долю тепловых электростанций, работающих на ископаемом топливе, приходится 52 процента, далее идет уже упомянутый атом, а замыкают первую тройку ТЭС на природном газе с весьма скромной долей всего в восемь процентов. Еще немного цифр для полноты картины. В 2020 году вся украинская энергетика произвела 149 тераватт-часов электричества, при этом, если посмотреть на статистику потребления энергии на душу населения, мы увидим самое натуральное обрушение. Если в 1990-м на всестороннее обеспечение нужд каждого жителя Украины (бытовые потребности, приготовление пищи, обогрев и транспорт) расходовалось 60 тысяч киловатт-часов в год, то в 2019 году этот показатель — всего 21 тысяча. Нужно понимать, что здесь речь идет о работе всего государственного энергетического комплекса, работающего на благо каждого жителя, а не о личном расходе. То есть за тридцать лет промышленное и бытовое потребление энергии уменьшилось втрое, что говорит в первую очередь о закрытии энергоемких производств как основных потребителей, а во-вторых, о резком сокращении численности населения. То есть на Украине сейчас живут никак не 42 миллиона человек, как утверждает официальная статистика. Об этом же свидетельствуют и цифры производства электричества. В 1990 году энергетический сектор Украинской ССР самостоятельно вырабатывал 297, а в 2019-м — всего 142 тераватт-часа. При этом Украина за прошедшие годы не показала резкого роста, например, экспорта электричества за рубеж, то есть перед нами именно мощности, выпавшие за ненадобностью. Чтобы понять, как во всей этой математике атомный сектор вдруг занял половину производства, достаточно посмотреть на долю тепловых ТЭС и вспомнить осень прошлого года, которая на Украине стала одной сплошной чередой скандалов. Еще в сентябре стало понятно, что в стране критически низкие запасы угля и в отопительный сезон Украина входит без своего основного ресурса — угольных тепло- и электростанций. Официальный Киев пытался закупить уголь в Казахстане, обвинял в срыве поставок Москву, аврально завозил уголь морем, но ситуацию это все равно не спасло. Во многих крупных городах январь отметился многочасовыми веерными отключениями электричества, как, например, в Одессе. Рамзан Кадыров говорит что думает Украинская власть хранит упорное молчание, но простейшая логика подсказывает, что, если атомная генерация в структуре баланса резко выросла вдвое, значит, ровно в такой же пропорции рухнула тепловая. То есть это не рост, это манипуляция с цифрами с привязкой к заведомо низкой базе. Совершенно не освещенным остается и вопрос теплогенерации, то есть производства тепла для обогрева жилых домов и промышленных объектов. Учитывая провал в производстве тепла на базе угля и рост доли атома, можно говорить о массовом принудительном переводе населения Украины на электрическое отопление. Зимы в условном Чернигове, конечно, не столь суровы, как в Красноярске, но учитывая безальтернативность выбора электричества в качестве источника отопления и галопирующие цены на энергоносители, счета за коммуналку будут гарантированно удивлять граждан Незалежной. В завершение нашего разговора мы успокоим всех, кто переживает, что у нас по соседству в связи с описанными событиями случится второй Чернобыль. Надзор за всеми украинскими АЭС осуществляет МАГАТЭ, чьих представителей крайне сложно обвинить в политической ангажированности и пренебрежении вопросами безопасности в угоду сиюминутной конъюнктуре. Если украинские атомщики не выкинут какой-то совершенно безумный фортель (чего за ними, будем объективны, раньше не наблюдалось), то ничего критического случиться не может. А вот гражданам Украины мы бы посоветовали не радоваться рекордам, а запасаться свечами. Местные АЭС — это, по сути, единственный спасительный козырь киевской власти, и в бой на пределе возможностей они брошены не из-за технологического прорыва, а от безысходности. Учитывая, что атомные станции — последний рубеж украинской энергетической обороны, то в случае любой крупной поломки, например, трансформатора на одной из станций, прилегающие районы ждут затяжной зимний полумрак и прохлада. Лампочки и электрообогреватели без тока в розетке не работают. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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