Украина становится "взрывоопасной", считают русские дипломаты. Они указали на угрозу эскалации конфликта в Донбассе после намёка Лондона, который ясно даёт понять - мирная обстановка в этом регионе не отвечает его интересам.

Украина превращается в по-настоящему "взрывоопасную" страну из-за получаемой ею военной помощи со стороны государств НАТО, в том числе Великобритании, заявили в русском посольстве в столице Объединённого Королевства.

Это впечатление у отечественных дипломатов усилилось после речи британского министра иностранных дел Лиз Трасс на саммите "Большой семёрки".

Она фактически обратилась к главам МИД других стран с призывом совместно противодействовать так называемой российской агрессии.

Притом само это словосочетание звучало в выступлении Трасс многократно, словно с целью ввести слушателей в заблуждение и сформировать в их сознании жуткий портрет врага, указано в заявлении дипломатической миссии России.

В связи с этим, несмотря на то, что Москва, конечно, не планирует вторгаться на Украину, добиться позитивных сдвигов в разрешении конфликта в Донбассе крайне сложно. Причина в том, что мирная обстановка в этом регионе попросту не отвечает интересам западных стран, резюмировали дипломаты.