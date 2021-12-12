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Украина становится "взрывоопасной": Русские дипломаты указали на угрозу после намёка Лондона

12 декабря 2021, 01:00  •  114 • Политика
Украина становится "взрывоопасной", считают русские дипломаты. Они указали на угрозу эскалации конфликта в Донбассе после намёка Лондона, который ясно даёт понять - мирная обстановка в этом регионе не отвечает его интересам.
Украина превращается в по-настоящему "взрывоопасную" страну из-за получаемой ею военной помощи со стороны государств НАТО, в том числе Великобритании, заявили в русском посольстве в столице Объединённого Королевства.
Это впечатление у отечественных дипломатов усилилось после речи британского министра иностранных дел Лиз Трасс на саммите "Большой семёрки".
Она фактически обратилась к главам МИД других стран с призывом совместно противодействовать так называемой российской агрессии.
Притом само это словосочетание звучало в выступлении Трасс многократно, словно с целью ввести слушателей в заблуждение и сформировать в их сознании жуткий портрет врага, указано в заявлении дипломатической миссии России.
В связи с этим, несмотря на то, что Москва, конечно, не планирует вторгаться на Украину, добиться позитивных сдвигов в разрешении конфликта в Донбассе крайне сложно. Причина в том, что мирная обстановка в этом регионе попросту не отвечает интересам западных стран, резюмировали дипломаты.

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