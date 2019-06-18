Украина станет конкурентом России по поставкам газа в Европу. Но есть единственное условие - Тимошенко

По словам украинского нардепа Юлии Тимошенко, на Украине есть два проекта, которые необходимо разблокировать Киеву, чтобы наполнить газотранспортную систему Незалежной. При этом один из них, как предполагает лидер партии "Батькивщина", позволит стране стать конкурентом России по поставкам газа в Европу.

По словам Тимошенко, сейчас на Украине "разведано 960 кубических метров газа, почти триллион. Мы знаем, где и как бурить". Есть единственное условие, которое необходимо выполнить, чтобы соревноваться с Москвой за европейский энергетический рынок.

"Если мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через 2-3 года мы запустим собственную систему", - заверила нардеп в прямом эфире телеканала NewsOne.

По её мнению, это ещё и даст возможность обеспечить своим газом и всю Незалежную.

Есть и второй проект, нацеленный на обеспечение Украины газом, - использовать одесский и николаевский порты, чтобы принимать сжиженный газ. Пока там нет необходимых для этого терминалов.

"Не строились там исключительно вопреки национальным интересам Украины, - уверяет Тимошенко. - Потому что за спиной государства всегда были договоренности, чтобы не пускать в страну альтернативные потоки газа".