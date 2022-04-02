Украина станет кандидатом в Евросоюз "официально и быстро": Обещание дала спикер Европарламента

Спикер Европарламента Роберта Метсола провела встречи с представителями власти Украины в Киеве.

Новый спикер Европейского парламента Роберта Метсола в Киеве провела встречи с официальными лицами Украины.

На встрече со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком председатель Европарламента пообещала, что Украина станет кандидатом в ЕС "официально и быстро". Об этом сообщает ТАСС.

По словам Метсолы, Европарламент также поможет организовать помощь в восстановлении разрушенных объектов на территории Украины и окажет поддержку беженцам. Кроме того, спикер пообещала военную и гуманитарную помощь официальному Киеву.

Спикер Европарламента также провела встречу с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем, политики на встрече затронули вопрос желания Киева как можно быстрее стать членом ЕС. Шмыгаль призвал Метсолу продолжать вводить санкции против России.

Украина неоднократно пыталась получить от ЕС приглашение вступить в сообщество. Власти Украины после начала спецоперации России направили в Евросоюз прошение об ускоренном принятии страны, однако позднее признали, что ЕС не торопится предоставить Украине членство.

Ранее ряд ведущих стран Европы - Германия, Нидерланды и Франция выступили против ускоренного рассмотрения вопроса о членстве Украины в ЕС.