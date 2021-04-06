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Украина стала заложницей. Отсутствие результата в Донбассе приближает коллапс власти - социолог

06 апреля 2021, 18:00  •  169 • Политика
Украина стала заложницей собственных амбиций и обещаний, считает социолог Евгений Копатько. По его словам, отсутствие результата в Донбассе с каждым днём приближает коллапс украинской власти.
Такое заявление эксперт сделал, выступая на онлайн-конференции "Кто управляет Украиной?", организованной Медиагруппой "Патриот". Он отметил, что сегодня терпение заканчивается даже у тех, кто поддерживал власть. Поэтому Киеву срочно нужно предоставить какой-то результат - политический, военно-политический или военный.
Незалежная стала заложником обстоятельств: люди, которые поддерживают украинскую власть, будут требовать результата. Отрицательный приведет к коллапсу власти, - цитирует Копатько портал Nation News.
Социолог отметил, что всё осложняется несамостоятельностью Украины. Сегодня страна полностью зависит от США. Именно Штаты принимают ключевые решения, поэтому вопрос Донбасса во многом зависит от "заокеанских партнёров" Украины.
Напомним, что в последние несколько недель украинская армия начала активно перебрасывать тяжёлую технику в Донбасс и усилила интенсивность обстрелов. В конце марта Верховная рада приняла закон, позволяющий провести мобилизацию в течение суток и ужесточающий наказание для уклонистов.

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