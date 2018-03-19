Украина стала рассадником тоталитаризма в Европе 21 века — МИД России

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Отечественный МИД подверг резкой критике высылку с Украины корреспондента "России 24" Натальи Гончаровой.

За день до президентских выборов в России, 17 марта 2018 года, СБУ решила выслать с территории Украины еще одну журналистку. Ей стала корреспондент телеканала "Россия 24" Наталья Гончарова.

Служба безопасности обвинила ее в подготовке "провокационных материалов", вредящих международному престижу Украины, а также в намерении освящать тогда еще предстоящие российские выборы в "тенденциозном" ключе. В добавок к высылке Гончаровой был на три года запрещен повторный въезд на Украину.

Данное решение СБУ было воспринято МИД России в крайне негативном ключе. Если Украина боялась за свой имидж в глазах международного сообщества, то выслав Гончарову она навредила ему гораздо больше, чем если бы просто позволила журналистке работать.

"В действительности именно такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества. С подачи Киева в 21 веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия", — заявляется в сообщении на официальном телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

МИД также призывает мировое сообщество и межнациональные организации не оставить данный поступок СБУ без внимания.

"Призываем международное сообщество, профильные международные институты и НПО решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации", — отмечается в коммюнике.