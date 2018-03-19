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Украина стала рассадником тоталитаризма в Европе 21 века — МИД России
19 марта 2018, 21:54 • 90 • Политика
Отечественный МИД подверг резкой критике высылку с Украины корреспондента "России 24" Натальи Гончаровой.
За день до президентских выборов в России, 17 марта 2018 года, СБУ решила выслать с территории Украины еще одну журналистку. Ей стала корреспондент телеканала "Россия 24" Наталья Гончарова.
Служба безопасности обвинила ее в подготовке "провокационных материалов", вредящих международному престижу Украины, а также в намерении освящать тогда еще предстоящие российские выборы в "тенденциозном" ключе. В добавок к высылке Гончаровой был на три года запрещен повторный въезд на Украину.
Данное решение СБУ было воспринято МИД России в крайне негативном ключе. Если Украина боялась за свой имидж в глазах международного сообщества, то выслав Гончарову она навредила ему гораздо больше, чем если бы просто позволила журналистке работать.
МИД также призывает мировое сообщество и межнациональные организации не оставить данный поступок СБУ без внимания.
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