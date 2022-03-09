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Украина стала "кровавым душем" для России: Умаров о переломе в нашей стране

09 марта 2022, 15:20  •  213 • Политика
Украина стала "кровавым душем" для России, заявил Джамбулат Умаров. Он рассказал о культурном и идеологическом переломе в нашей стране. Так, разворачивающиеся в Незалежной события обнулили многие стереотипы прошлых лет.
Вице-премьер правительства Чечни Джамбулат Умаров в эфире программы "Интервью" на канале Царьград признался, что его очень поразили выступления некоторых наших представителей культуры и так называемой богемы, осудивших операцию России на Украине.
Получается, что эти люди, работая в нашей стране, всё это время "сидели на заборе", готовясь при необходимости спрыгнуть на ту сторону - в Европу.
Очевидно, там, на Западе, у них припасено много богатств. Из страха потерять их они боятся сказать хоть что-то хорошее о родине, наших военных, нашем президенте Владимире Путине, подчеркнул собеседник "Первого русского".
Теперь, когда многие режиссёры, актёры и прочие так называемые звёзды уехали за границу, в нашей культурной среде образовался вакуум.
И сейчас очень важно, чтобы его заняли истинные патриоты, которые, не оглядываясь ни на чьи оклики, будут прямо поддерживать свою армию, своего президента, свой народ и свою страну, отметил Умаров.
Я очень надеюсь, что очень многое будет пересмотрено у нас в национальной политике, потому что тот перелом, который сейчас происходит, это в том числе перелом наших стереотипов. Сегодня события на Украине - это пусть и кровавый, но душ, который смывает эти стереотипы, - подытожил герой программы.

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