Украина стала не только укрытием, но и «инкубатором» террористов

На севере Италии на днях полиция провела спецоперацию, в ходе которой у лиц, «воевавших против сепаратистов на Донбассе», был изъят настоящий арсенал – пистолеты, штурмовые винтовки последнего поколения, автоматы, патроны, даже ракета «воздух-воздух» – и нацистская символика. А вице-премьер правительства Италии и одновременно глава МВД Итальянской республики Маттео Сальвини сообщил, что это группа украинских националистов готовила на него покушение и угрожала убийством.

Кажется, в Европе начинают понимать, что Украина превратилась за последние годы в настоящую клоаку международного терроризма. А главный редактор немецкого издания «Мировая экономика» Александр Сосновский недавно сообщил в телеэфире, что в Германии в ходе полицейского расследования появились реальные доказательства существования канала контрабанды оружия из украинской «зоны АТО» в Албанию, страну с преобладанием мусульманского населения и наводящей ужас на всю Европу мафией, к так называемым «албанским бандам». И за последние пару лет объем торговли превысил полтора млрд. долларов. Но страна победившего майдана славна не только этим.

На севере Италии на днях полиция провела спецоперацию, в ходе которой у лиц, «воевавших против сепаратистов на Донбассе», был изъят настоящий арсеналФото: REUTERS

На Украине находят себе приют, базу для отдыха и подготовки терактов многие из тех, кто объявлен в России в розыск за терроризм, и кто внесен в розыскные листы Интерпола отнюдь не за нарушения ПДД. Большая часть из них – последователи радикального ислама, члены запрещенных в РФ организаций и активные участники ИГИЛ*. Что и неудивительно, поскольку СБУ привлекает их для исполнения заказных убийств и диверсий на территории ЛДНР и в России.

Bице-премьер правительства Италии и одновременно глава МВД Итальянской республики Маттео Сальвини сообщил, что группа украинских националистов готовила на него покушениеФото: REUTERS

Как они туда попадают? Самыми разными путями. Некоторые государства не хотят видеть «воинов Аллаха» на своей территории и выдворяют их в те страны, куда они пожелают. В числе таких государств не только Аравийский полуостров, африканский континент, но и, как ни странно, на первый взгляд, Украина. Так, например, из Турции был депортирован на Украину уроженец Таджикистана, ныне член киевской ячейки ИГИЛ* Диловар Бобоназаров. Еще один попытавшийся выехать в Сирию боевик с позывным «Ахмад», в миру уроженец Ингушетии, находящийся в международном розыске за участие в деятельности ИГИЛ* Салман Сайнароев. Его задержали турецкие спецслужбы и депортировали в Грузию. Но даже там ему показалось некомфортно, и он перебрался из Грузии в более дружественный Киев, где и сейчас, совершенно свободно проживая, продолжает заниматься прежней деятельностью. Другие выбираются сами из-под ударов российских ВКС и сирийской армии по налаженным каналам через третьи страны, меняя в них документы и оседают на подготовленных для них «запасных аэродромах». Правда, если вспомнить, что чеченские боевики, также не чуждые радикальным исламским течениям, обеспечивающим террористов подкреплениями и «свежим мясом» по всему миру, лечились от полученных в боях с федеральными силами на Украине, в том же Крыму, а боевики запрещенной в РФ УНА-УНСО* воевали на их стороне на Кавказе, то становится понятно, что удивляться здесь особенно нечему.

При этом, «возвращенцы» приезжают в страны пребывания и в ту же Украину не для того, чтобы отойти от дел и зажить спокойной жизнью обывателей. Нет, в большинстве своем они целенаправленно продолжают свою террористическую деятельность, ведут свою пропаганду, создают общественные организации и организуют новые каналы финансирования. А зачастую, как на той же Украине, не чураются и грязной работы, предлагаемой им местным криминалом или спецслужбами в обмен на покровительство.

Меджид Магомедов по поручению СБУ должен был совершить убийство одного из командиров ополчения ДНРФото: скриншот видео

Так, например, уроженец Дагестана Меджид Магомедов по поручению СБУ должен был совершить убийство одного из командиров ополчения ДНР, проживавшего в Смоленской области, после чего вернуться на Украину и получить обещанную плату – 10 тысяч долларов США. В марте прошлого года он провел разведку на месте в Смоленской области, а после согласования времени покушения в августе 2018-го извлек из тайника взрывчатку и пистолет с глушителем и поехал в город Сафоново на Смоленщине. Правда, 9 сентября в Сафоново он и был задержан вместе с СВУ мощностью в 1,5 кг. в тротиловом эквиваленте, ПМ, боеприпасами и средствами связи. Выполнить задание СБУ и укрыться на Украине ему не удалось. В отличие, например, от Руслана Омарова, являющегося доверенным лицом своих покровителей из СБУ, с которым Меджид был на связи. Да и не только он. Омаров – «решальщик» вопросов с украинскими спецслужбами по укрывательству боевиков-исламистов. И вряд ли без помощи его и СБУ на Украине вольготно себя чувствуют участник «гимринской» бандгруппы Магомед Сайпулаев, ваххабит Халилурахман Шаматов, бывший амир одного из отрядов запрещенной в РФ «Джебхат Ан-нусры»* Тимур Джегутанов, переправившийся в Сирию через Турцию уроженец Карачаевска Альберт Богатырев и десятки других террористов. Некоторые из них задерживались за правонарушения и на самой Украине, других депортировали из Турции и других стран, но всех их Киев укрывает от правосудия. Что и неудивительно. С осени 2015-го на Украине не раз звучали лозунги о «побратимстве» местных националистов с террористами из ИГИЛ. Им даже предоставляют гражданство, а, значит, и возможность безвизового въезда в ЕС.

- Спецслужбы Украины отказываются сотрудничать с российскими коллегами даже по линии международного терроризма, превращая свою страну в самую настоящую «террористическую помойку», - откровенничает, насколько это возможно, сотрудник правоохранительных РФ. – Характерный тому пример – история с бандой Ахмеда Чатаева, как его прозвали, «Однорукого». Еще в 2010-м его задерживали правоохранительные органы Украины, но даже тогда в экстрадиции его в Россию по запросу нашей страны, отказали. Его отпустили, потому что в России якобы ему угрожала опасность. После чего он увеличил кровавый счет своих жертв, в том числе, и организовав теракт в 2016-м в международном аэропорту Стамбула, когда погибли более 40 человек, а свыше 230 получили ранения.

«Однорукого» в 2010-м задерживали правоохранительные органы Украины, но даже тогда в экстрадиции его в Россию по запросу нашей страны, отказалиФото: скриншот видео

- Сам Однорукий был ликвидирован все же в Тбилиси, куда он перебрался после возвращения из Сирии, в ноябре 2017-го в ходе антитеррористической операции, - продолжил оперативник. - Но вот остатки его банды организованно вышли из Сирии и, по нашим сведениям, скрываются сейчас на Украине. При этом, как бы ни были бессильны правоохранительные органы любой страны, присутствие на своей территории целой банды иностранных граждан не заметить они не могут.

Впрочем, только лишь укрывательством террористов и контрабандой оружия в Незалежной не ограничиваются. Там предоставляют все возможности исламским радикалам и для ведения пропаганды, в том числе, и среди детей и подростков. Так, активный член «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* Арслан Мирзаев, известный еще и как интернет-блогер «Али Чаринский» не только спокойно ведет свой блог и размещает материалы террористического характера в сети, находясь в Незалежной, но и организовал частную Международную школу «Хаджибей», в которой преподают, как выяснили украинские журналисты, «эмигранты из России, принадлежащие к исламской Партии исламского освобождения («Хизб ут-Тахрир»*). До недавнего времени школа закрытого типа «Хаджибей», в которую ученики не просто приходили, а жили в ней, как в интернате, располагалась в Одессе, но после скандала, поднятого опасающимися всплеска исламского терроризма украинскими журналистами, перебралась в более удобное место, в село Чайки, граничащее с Киевом. Основательный кирпичный двухэтажный дом №38 по улице Грушевского, общей площадью 430 квадратов с внушительным кирпичным забором по периметру, гаражом на 3 машины и т.д. сдали исламистам всего за 1500 баксов в месяц. Но за столь удобный инкубатор террористов таких денег не жалко. Вопрос, чем и где будут заниматься «выпускники» школы, украинские власти, похоже, не волнует.

P.S. Кстати, в зоне боевых действий на Донбассе, украинские власти обнаружили новые хищения оружия и даже возбудили уголовные дела в отношении командования 25-й отдельной воздушно-десантной бригады по фактам пропажи 150 единиц стрелкового оружия, 10 гранатометов, 2 тысяч гранат и более 50 тысяч патронов калибра 5,45 мм. Оно хорошо, коли это добро попало в руки военных ЛДНР, а если оно как раз ушло в Европу, к албанской мафии, а то и дальше, в ИГИЛ*?

* - запрещенные в РФ организации.