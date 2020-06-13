Украина стала на один статус ближе к НАТО

Украина стала партнёром расширенных возможностей НАТО. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Он поблагодарил альянс за предоставление статуса. Заявка была подана ещё в январе 2020 года.

Отметим, что за последние шесть лет политики внесли ряд изменений в законодательство Украины, в результате чего страна потеряла статус внеблокового государства. Кроме того, был закреплён в Конституции курс на вступление в НАТО и Евросоюз.

Впрочем, в руководстве Североатлантического альянса неоднократно подчёркивали, что Киеву предстоит ещё достигнуть целого ряда критериев, чтобы претендовать на вступление в организацию. И это займёт много времени.

"Получение Украиной статуса партнёра с расширенными возможностями не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО", - указано в свежем заявлении.