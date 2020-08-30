Украина стала лидером энергорынка Европы • 57 • Аналитика © AP Photo / Efrem Lukatsky Обнародованный на днях отчет Еврокомиссии за первый квартал 2020 года о ситуации на европейских рынках электроэнергии посрамил скептиков, не верящих в украинские реформы. Как следует из отчета, Украина заняла сразу два призовых места (первое и третье) по уровню оптовых цен на рынке "на сутки вперед", опередив членов Евросоюза. Средняя оптовая цена в торговой зоне "Бурштынского энергоострова", который функционирует на западе Украины обособленно от ее Объединенной энергосистемы, оказалась самой высокой в Европе — 52,9 евро/МВт-ч. Аналогичная цена в самой Объединенной энергосистеме Украины несколько ниже — 46,9 евро/МВт-ч. Что тем не менее значительно выше средней для ЕС оптовой цены — 34 евро/МВт-ч. Причем на результаты исследования мало повлияли карантинные меры, поскольку они в основном начали вводиться в марте. Думается, по итогам второго квартала результат украинских реформ в энергосекторе будет выглядеть еще более впечатляющим, а отрыв цен от европейских только вырастет — из-за существенного ценового падения, наблюдавшегося в Европе во время пика карантинных ограничений. Тогда как на Украине подобного падения не наблюдалось. Более того, у Украины есть все шансы и в дальнейшем удерживать за собой лидерство. Любопытно, что европейские цены на электроэнергию по сравнению с первым кварталом 2019 года снизились сразу на 33%. Связано это прежде всего с аномально теплой зимой и падением цен на энергоносители. А отчасти и с начавшимися в первом квартале карантинными ограничениями, вызвавшими серьезное падение промышленного производства, перевозок, а в конечном счете — и масштабный экономический кризис. Провести аналогичное сравнение для Украины не представляется возможным, поскольку реформа рынка электроэнергии в стране стартовала с 1 июля 2019 года, а реально он начал работать месяцем позже. До того на Украине попросту не было рынка электроэнергии "на сутки вперед" — на нем осуществляется купля-продажа электроэнергии с покрытием на следующий день. Он представляет собой что-то вроде биржи и служит индикативом цены для рынков, работающих по европейским правилам. Оценочно участники украинского рынка говорят о падении среднего уровня цен на электроэнергию для промышленности в первом квартале 2020 года в сравнении с первым кварталом 2019-го на 14-15%. Разумеется, речь идет об эквиваленте цены в евро. В результате сравнимый с Украиной уровень цены на электроэнергию оказался лишь у энергозависимой Греции, разумеется, не имеющей своей атомной энергетики, — 50,4 евро/МВт-ч. Заметно также, что он превышает уровень в 40 евро/МВт-ч в большинстве стран Восточной Европы — Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Сербии и Хорватии, за исключением, по сути, только Словакии. Причем при движении на запад и особенно на северо-запад цена существенно падает: самая низкая она в не входящей в ЕС Норвегии — 15, немного выше в Швеции — 16,7 и Дании — 21,2 евро/МВт-ч. И вряд ли это случайность: навязывая свои правила, страны из ядра Евросоюза отнюдь не стремятся создать конкурентные преимущества для восточноевропейских членов с периферии ЕС. И уж тем более — для их соседей-нечленов. Но почему именно Украина, имеющая 15 атомных энергоблоков и явный избыток мощностей, стала рынком с самой дорогой электроэнергией? Причин тут множество. Стоит, например, упомянуть варварскую эксплуатацию доставшихся в наследство от СССР тепловых генерирующих мощностей, которые 30 лет использовались с минимальными вложениями для поддержания их в рабочем состоянии и сегодня имеют износ под 100%. Со всеми вытекающими — для КПД, аварийности и т. п. Кстати, АЭС и ГЭС эксплуатировались хоть и не столь варварски, но тоже находятся далеко не в лучшей форме. Нельзя забывать и о многочисленных коррупционных схемах наподобие формулы "Роттердам+" для украинского угля или о политических взятках в виде закупки угля из Пенсильвании. Однако в неменьшей степени проблема связана и с навязываемыми Западом условиями функционирования украинского энергорынка. В частности, со спецификой работы так называемого рынка газа, который на самом деле на Украине является антирынком: продажа голубого топлива собственной добычи по паритету импортных закупок в последние годы приводила к тому, что "Нафтогаз", находящийся под фактическим контролем и управлением "западных партнеров", продавал его с рентабельностью в 600%. А полученные доходы успешно выводил в карманы нужных людей через разные фантастические инвестиционные проекты, результата у которых не было в принципе. К этому стоит добавить закупку импортного (российского) газа через европейских посредников по явно завышенным ценам — с выведением средств опять же в карманы нужных людей. Все это привело к минимизации использования газа при производстве электроэнергии. И параллельно — к стимулированию работы упомянутых выше схем в угольной тепловой генерации. Еще одним троянским конем для украинского рынка электроэнергии стала тема зеленой энергетики, активно продвигаемая Евросоюзом. Правда, поначалу украинские олигархи и тут пытались построить схему под себя, однако это было в других условиях — до 2014 года. Но и когда условия изменились, а Украина попала под внешнее управление, от нее не отказались, а просто поделились опять же с "западными партнерами", запустив их в эту схему. Суть ее проста: тариф устанавливался на заоблачном уровне (например, на электроэнергию солнечных электростанций в два с половиной — три раза выше, чем в Германии), плюс государство обязывалось выкупать по нему всю производимую энергию. Так что в последние годы зеленые генерирующие мощности росли в геометрической прогрессии, не говоря уже о доходах, получаемых их владельцами, — там прогрессия была с гораздо большим знаменателем. И вот на всю эту прелесть в прошлом году нахлобучили еще и рынок электроэнергии по европейским правилам. В результате, даже несмотря на самую высокую в Европе цену, украинский рынок электроэнергии оказался полностью разбалансирован. И технически — стало гораздо сложнее покрывать пиковые нагрузки потребления, пришлось отключать несколько блоков АЭС. И финансово — к началу июня долг государства перед производителями зеленого электричества превысил 14 миллиардов гривен, а общая взаимная задолженность на рынке оценивалась в миллиард долларов. Попытки свернуть схему и существенно снизить стоимость зеленого электричества немедленно натолкнулись на отповедь "партнеров": в мае послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи, по сути, запретили руководству Незалежной даже думать о подобных вольностях. В итоге был принят закон, который снижает тариф на энергию СЭС на 15%, а ВЭС — на 7,5%, что закрепляет для Украины самую высокую цену на зеленое электричество в Европе. Правда, на новопостроенные мощности этот аттракцион невиданной щедрости распространяться не будет. Но и выкуп электроэнергии с уже имеющихся мощностей будет стоить Украине до двух миллиардов долларов в год. При этом никуда не делись описанные выше проблемы почти полной изношенности генерирующих мощностей ТЭС, в меньшей степени — ГЭС и АЭС, коррупционные схемы на рынке и, скажем так, особенности функционирования украинского рынка газа. Все это позволяет Украине всерьез и надолго закрепиться в лидерах по цене электроэнергии в Европе. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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