Украина стала «ключевой монетой» в войне компроматов Трампа и Байдена

Президент США Дональд Трамп в своих личных политических целях разрешил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немного поиграть в героя сериала «Слуга народа» Василия Голобородько. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Дело Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 6 марта, прибыл в Государственное бюро расследований на допрос по делу о декларировании недостоверной информации. При этом он сообщил, что у него есть постановление суда, которые обязывает ведомство закрыть это дело.

«Мы сегодня опять, по традиции, с хорошими новостями. Вчера суд принял, а сегодня мы получили решение суда, по которому обязывается Государственное бюро расследований рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому сегодня на 10.00 (11.00 мск. — Прим. ФАН) я приглашен сюда», — заявил Порошенко, выступая на митинге около Госбюро.

Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко о декларировании недостоверной информации. Дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной рады.

Жажда политической крови

Как отметил Иван Скориков, сам факт того, что Порошенко соизволил явиться на допрос, показательный. Эксперт напомнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский через Раду снял с должности генпрокурора Руслана Рябошапку, не за горами и отставка главы НАБУ Артема Сытника.

«Именно эти люди, являющиеся ставленниками западных кураторов украинского проекта и имеющие покровительство Демократической партии США, фактически, блокировали все попытки следствия призвать Порошенко к ответственности. Против него за почти год уже возбуждено 16 уголовных дел, большинство из которых инициировал известный юрист, экс-советник Виктора Януковича Алексей Портнов, имеющий сегодня большой медийный вес. Совсем недавно он сообщил инсайдерскую информацию из офиса генпрокурора Украины, что Рябошапкой было принято решение не объявлять о подозрении Порошенко ни по одному из уголовных производств, следовательно, и принуждать к допросам в Госбюро расследований», — сообщил Иван Скориков.

По мнению эксперта, этим заявлением главный обвинитель Петра Порошенко привлек внимание общественности и украинских властей к тому, что затягивать с рассмотрением преступлений его режима больше невозможно. Порошенко демонстративно не явился на уже три десятка допросов.

«Тем более, что у Зеленского катастрофически падает рейтинг, а одним из важнейших заявлений его команды во время избирательных кампаний были обещания судить всех причастных к преступлениям прежней власти. Украинцы, как показывают социологические опросы, действительно жаждут политической крови, но воз и ныне там. И вот, почуяв народное недоверие в виде рейтинга менее 50%, Зеленский не только удаляет «соросят» из правительства, но и смещает Рябошапку и Сытника с ключевых для американских кураторов должностей. Неслучайно, что это совпало с тем, что демпартия США определилась с кандидатом в президенты — Джо Байденом», — добавил Иван Скориков.

По словам эксперта, именно Украина станет «ключевой монетой в войне компроматов между Трампом и Байденом». И именно Порошенко в свое время поставил на американских демократов и прикрывал аферы семьи Байденов на Украине, которые в итоге все же вскрылись, став «укргейтом» предвыборной кампании в США.

«Надетый на руку Трампа петрушка — Зеленский — нащупал булаву. Показателен и произошедший в Раде смелый ответ Зеленского на провокацию «где посадки?» от холуя Порошенко Алексея Гончаренко. Трамп в своих личных политических целях разрешил Зеленскому немного поиграть в Голобородько», — заключил Иван Скориков.

Ранее суд в Киеве арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» в рамках дела об отмывании средств и неуплате налогов, в котором фигурирует Порошенко. Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела, которое относится к возможным нарушениям во время продажи данного завода.