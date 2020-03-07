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Украина стала «ключевой монетой» в войне компроматов Трампа и Байдена
07 марта 2020, 13:35 • 122 • Украина
Президент США Дональд Трамп в своих личных политических целях разрешил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немного поиграть в героя сериала «Слуга народа» Василия Голобородько. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.
Дело Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 6 марта, прибыл в Государственное бюро расследований на допрос по делу о декларировании недостоверной информации. При этом он сообщил, что у него есть постановление суда, которые обязывает ведомство закрыть это дело.
Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко о декларировании недостоверной информации. Дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной рады.
Жажда политической крови
Как отметил Иван Скориков, сам факт того, что Порошенко соизволил явиться на допрос, показательный. Эксперт напомнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский через Раду снял с должности генпрокурора Руслана Рябошапку, не за горами и отставка главы НАБУ Артема Сытника.
По мнению эксперта, этим заявлением главный обвинитель Петра Порошенко привлек внимание общественности и украинских властей к тому, что затягивать с рассмотрением преступлений его режима больше невозможно. Порошенко демонстративно не явился на уже три десятка допросов.
По словам эксперта, именно Украина станет «ключевой монетой в войне компроматов между Трампом и Байденом». И именно Порошенко в свое время поставил на американских демократов и прикрывал аферы семьи Байденов на Украине, которые в итоге все же вскрылись, став «укргейтом» предвыборной кампании в США.
Ранее суд в Киеве арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» в рамках дела об отмывании средств и неуплате налогов, в котором фигурирует Порошенко. Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела, которое относится к возможным нарушениям во время продажи данного завода.
Автор: Илья Муромский
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