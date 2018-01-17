Украина спешно закладывает бомбу под Минские договорённости

Законопроект о реинтеграции Донбасса, о котором на Украине долго шумели летом прошедшего года (затем споры утихли, а документ, казалось, положили под сукно до других времён), неожиданно всплыл в парламенте – его рассмотрение во втором чтении назначено в новогодние праздники, которые в Киеве обычно затягиваются до самого Крещения.

16 января, в первый свой пленарный день в новом году, Верховная рада Украины внезапно решила голосовать за поправки к законопроекту и принять его во втором чтении. Законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» под номером 7163, подготовленный у Порошенко, – первый в повестке дня. Напомним, он предполагает переформатировать АТО, признаёт ДНР и ЛНР «оккупированными территориями» и объявляет власть в республиках «оккупационной» и незаконной; Россия закрепляется в документе как «вооружённый агрессор» и «оккупант», целью государственной политики Украины обозначается «освобождение территорий и обеспечение территориальной целостности».

Кроме того, вывеску «АТО» законопроектом предлагается снять, чтобы не было вопросов о незаконном использовании армии в конфликте с Донбассом (по версии законопроекта – с Россией). При этом именно на ВСУ возлагается задача «освобождения» Донбасса, что означает легализацию военных действий на линии фронта. Законопроект также значительно ухудшает положение людей, живущих в зоне конфликта: усиливается власть военных, они получают беспрепятственное право нарушать права человека. Этим явно обеспокоены многие международные организации, например ООН и Красный Крест, но кого в украинском парламенте или президентской администрации это беспокоит? Законопроект «о реинтеграции Донбасса» ставит крест и на Минских договорённостях, и на особом статусе Донбасса, который с большим скрипом в октябре 2017 года был продлён на год под давлением европейских участников «нормандского формата» – Германии и Франции.

К законопроекту были поданы 673 поправки. До обеда депутаты успели рассмотреть 343. Сходу было провалено изменение заголовка документа – в него хотели включить и Крым. Вообще, «крымские» поправки парламент отметал одну за другой, хотя на них настаивали и лидеры меджлиса (запрещённая в России организация. – Ред.), и «Батьківщина», по мнению представителей которой, законопроект должен включать и Крым, и Севастополь, и прилегающую к полуострову акваторию Чёрного моря. Всего было предложено 37 вариантов смены названия документа, но парламент никому не пошёл навстречу.

Не были поддержаны предложения объявить ДНР и ЛНР «террористическими организациями», возложить законодательно ответственность за управление АТО (которая теперь будет называться иначе) на Порошенко, пропускать гуманитарные грузы на неподконтрольную правительству территорию Донбасса и многие другие.

Робко высказались депутаты «Оппозиционного блока» по поводу отсутствия в тексте законопроекта упоминания о Минских договорённостях. Но их тут же обвинили в «затягивании принятия закона». Оппозиционеры из бывших регионалов также увидели связь между содержанием дискуссий в парламенте и незаконным использованием армии в Донбассе. «Мы становимся субъектом Гаагского трибунала», – заявили в «Оппоблоке», но после почти четырёх лет так называемой АТО этот аргумент вряд ли кого-то из парламентариев, причастных к войне, взволновал. Раз до этого Украине всё сходило с рук в «цивилизованном мире», о какой Гааге речь?

Пока Верховная рада колдовала над поправками, под стенами парламента «активисты» новоявленного движения «Стоп реванш» (когда только флаги успели отпечатать?!) подожгли принесённые заранее автомобильные покрышки. В пламя бросили и российский флаг. В итоге получилась миниатюрная реконструкция событий на майдане 2014 года: вмешались полицейские, протестующие по старинке стали забрасывать их булыжниками и избивать. Не стала открытием сезона и свастика на рукавах новых «повстанцев».

Правоохранители применили слезоточивый газ, сразу же посыпались сообщения о «десятках пострадавших». Не хватало разве что воя в прессе об «онижедетях».

Ответственность за организацию уличного буйства взяли на себя молодчики в камуфляже и балаклавах, которые представились батальоном «Донбасс». Они знакомо назвали себя «мирными людьми», а полицейских – «беркутами», которые защищали российский флаг от сожжения. «Мы же не палим китайский или американский флаг, мы палим российский – агрессора нашего!» – возмущался экипированный «мирный гражданин» с деревянной дубиной «для обороны».

«Народ имеет полное право на восстание в соответствии с международными конвенциями о правах человека!» – убеждал прессу другой дубиноносец в каске с надписью «Дніпро». Дух нового майдана кружил головы и призывал протестующих идти «разом до кінця».

В 18.00 у парламентариев закончился рабочий день. Они успели рассмотреть 481 поправку к законопроекту о «реинтеграции Донбасса», в котором гораздо чаще встречается слово «оккупация». К финалу заседания было провалено предложение об упрощении восстановления утерянных документов жителями ДНР и ЛНР. В качестве причины отклонения этой поправки профильным комитетом был назван – внимание! – отказ Великобритании предоставить Украине безвиз из-за наличия в государстве неподконтрольных правительству территорий. Вот так Лондон оказался причастен к судьбе жителей ДНР и ЛНР, которым не повезло с документами!

«Мы будем рассматривать согласно законодательству все правки. Если не сможем рассмотреть сегодня, то мы их продолжим рассматривать завтра, не успеем завтра – будем рассматривать в четверг, и в четверг выходим на голосование. Но мы никому не позволим сорвать рассмотрение данного законопроекта», – объявил спикер Верховной рады Андрий Парубий.

А в «Блоке Петра Порошенко» картинно посокрушались, что долгий процесс принятия закона «о реинтеграции Донбасса» не даёт возможности заняться другим президентским законопроектом – об Антикоррупционном суде (тем скандальным документом, который вызвал бурю критики у международных кредиторов Украины).

И, так как ни одно значительное событие в украинском государстве не происходит без ведома или участия США, американское посольство уже подобрало нужные слова для комментария по поводу внезапной спешки с рассмотрением законопроекта, который хоронит Минские договорённости. Посольство США в Киеве устами Мари Йованович назвало появление этого документа в повестке дня Верховной рады «правом Украины принимать закон о реинтеграции Донбасса, как своей части». «Важно, чтобы этот закон оставлял открытым путь к имплементации Минских договорённостей, чтобы Украина поддерживала возможность использования всех путей для достижения мира», – заявила посол, прекрасно зная, что законопроект несовместим с Минскими договорённостями и противоречит им и по сути, и по формулировкам.

Как и предполагалось, в 2018 году Донбасс остаётся той «горячей точкой» на мировой карте, где украинская власть при поддержке США продолжит разжигать костёр войны. Об этом свидетельствует первый же день работы украинского парламента: перед ним в новом году стоит задача узаконить вооружённый конфликт в Донбассе под маркой «самообороны от российского агрессора».

Ну а Порошенко получает от дискуссий в Верховной раде и драк очередных «мирных повстанцев» с полицией личный бонус: внимание общественности отвлечено и от «писем ФСБ», и от «чёрных меток», присланных украинскому президенту из-за границы.