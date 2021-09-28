Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой&...
Главная / Политика

Украина спешит провести "нормандский саммит" до ухода Меркель: "Для нас очень важно" - Ермак

28 сентября 2021, 02:10  •  89 • Политика
Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров "нормандской четвёрки" состоялся до окончания каденции Меркель. "Для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время", - заявил глава офиса президента Украины.
На Украине хотят провести саммит "нормандской четвёрки" до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, стороны продолжают консультации по поводу проведения саммита в "нормандском формате". Они проходят как в очной форме, так и в форме видеоконференций. И Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров "нормандской четвёрки" прошла с участием Меркель.
У нас сегодня есть только два свидетеля, которые помнят и присутствовали во время подписания Минских соглашений, потому для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время,
- заявил Ермак в эфире украинского телеканала ICTV.
Он добавил, что для Украины очень важно, чтобы эти переговоры состоялись. При этом Ермак обвинил Россию в том, что её постоянно не устраивает повестка встречи.
Напомним, что на прошлом саммите лидеров "нормандской четвёрки" было подписано коммюнике, которое обязывало Украину выполнить Минские соглашения по формуле Штайнмайера, то есть в том порядке, который записан в документе. Однако более чем за год Киев так и не выполнил взятых на себя обязательств. В этой связи Москва не видит смысла в новой встрече.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





89
Источник
Похожие новости
27 сентября 2021, 23:25
"Прошу не путать": Глава МИД Венгрии ответил на угрозу Украины по газу
27 сентября 2021, 22:30
Эрдоган может "объявить" Крым турецкой территорией - экс-военный США
27 сентября 2021, 23:25
Генконсул России в США предупредил о проблеме: Придётся самим "сесть на окно"
27 сентября 2021, 23:25
Албанцы напали на группу сербов: "Использовали бутылки и ножи" - СМИ
27 сентября 2021, 23:25
Избиратели в Германии высказались за отставку преемника Меркель
27 сентября 2021, 22:30
Судьба "Северного потока-2" зависит от коалиции в бундестаге
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 сентября 2021, 23:25
"Прошу не путать": Глава МИД Венгрии ответил на угрозу Украины по газу
27 сентября 2021, 23:25
Генконсул России в США предупредил о проблеме: Придётся самим "сесть на окно&quo...
27 сентября 2021, 23:25
Албанцы напали на группу сербов: "Использовали бутылки и ножи" - СМИ
27 сентября 2021, 23:25
Избиратели в Германии высказались за отставку преемника Меркель
28 сентября 2021, 00:15
«Ряд крупных торговых центров уже получили предостережение»: в Москве усилят контроль...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
26 сентября 2021, 19:55
Захарова прокомментировала оскорбительное заявление Борреля Лаврову
25 сентября 2021, 19:10
В Турции назвали заявление Украины об Эрдогане "шоком"
24 сентября 2021, 10:10
В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
23 сентября 2021, 23:10
Зеленского унизили в стенах ООН - СМИ
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.