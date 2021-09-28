Украина спешит провести "нормандский саммит" до ухода Меркель: "Для нас очень важно" - Ермак

Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров "нормандской четвёрки" состоялся до окончания каденции Меркель. "Для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время", - заявил глава офиса президента Украины.

На Украине хотят провести саммит "нормандской четвёрки" до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, стороны продолжают консультации по поводу проведения саммита в "нормандском формате". Они проходят как в очной форме, так и в форме видеоконференций. И Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров "нормандской четвёрки" прошла с участием Меркель.

У нас сегодня есть только два свидетеля, которые помнят и присутствовали во время подписания Минских соглашений, потому для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время,

- заявил Ермак в эфире украинского телеканала ICTV.

Он добавил, что для Украины очень важно, чтобы эти переговоры состоялись. При этом Ермак обвинил Россию в том, что её постоянно не устраивает повестка встречи.

Напомним, что на прошлом саммите лидеров "нормандской четвёрки" было подписано коммюнике, которое обязывало Украину выполнить Минские соглашения по формуле Штайнмайера, то есть в том порядке, который записан в документе. Однако более чем за год Киев так и не выполнил взятых на себя обязательств. В этой связи Москва не видит смысла в новой встрече.