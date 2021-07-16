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Украина спела дифирамбы новым турецким беспилотникам под испытаний

16 июля 2021, 13:20  •  20 • Политика
Украинская армия провела испытания новых ударных беспилотников Bayraktar TB2 из Турции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
Испытания беспилотников провели для нужд флота. Они проводились близ приморского города Николаева. Пресс-служба Минобороны Украины сообщает, что турецкая техника показала "ожидаемо высокие результаты".
Ранее сообщалось о том, что Украина получила обновленные турецкие беспилотники. Миноборны страны отмечает, что поставки техники начались с опережением графика.

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