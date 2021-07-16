Украина спела дифирамбы новым турецким беспилотникам под испытаний

Украинская армия провела испытания новых ударных беспилотников Bayraktar TB2 из Турции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Испытания беспилотников провели для нужд флота. Они проводились близ приморского города Николаева. Пресс-служба Минобороны Украины сообщает, что турецкая техника показала "ожидаемо высокие результаты".

Ранее сообщалось о том, что Украина получила обновленные турецкие беспилотники. Миноборны страны отмечает, что поставки техники начались с опережением графика.