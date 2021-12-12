Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной пров...
Смерть Европы наступила только что
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
Главная / Украина

Украина создаёт отряды «фольксштурм»

12 декабря 2021, 08:35  •  356 • Украина

Без Запада нам не выстоять: украинская разведка описала катастрофический сценарий войны с Россией.

Украина не выдержит полномасштабной войны с Россией, для этого потребуется помощь Запада. Об этом сказал глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The New York Times.

Буданов изложил этот катастрофический для украинской армии сценарий. Сначала последуют авиаудары и ракетные обстрелы по складам боеприпасов и по военным в окопах. Украинских военных быстро выведут из строя, командование не сможет координировать оборону и снабжать фронт. Ответственность за боевые действия полностью перейдет на полевых командиров.

«Они будут стоять, пока есть патроны. Командиры смогут использовать то, что у них есть в руках. Но поверьте, что без доставки резервов в мире нет армии, которая могла бы устоять», — заявил Буданов.

Кроме Буданова, журналисты газеты пообщались с несколькими высокопоставленными военными чиновниками из Украины. Один из военных чиновников сказал, что если справиться с натиском РФ не получится, военные откроют склады с оружием и позволят людям взять все, что они пожелают.

Данное заявление украинского командования напоминает о последних днях нацистской Германии, когда в бои с Красной Армией был брошен Фольксштурм – вооруженные отряды женщин и подростков, которые, впрочем, не нанесли хоть сколько-нибудь значительного ущерба победоносному советскому воинству.

Справка

«Фо́льксшту́рм (нем. Volkssturm) — отряды народного ополчения нацистской Германии, созданные в последние месяцы Второй мировой войны для отражения натиска антигитлеровской коалиции на её территорию. В соответствии с Законом об обороне члены организации являлись солдатами и, в случае развёртывания её отрядов для ведения военных действий, становились частью немецкой армии. Организационно формирование Фолькштурма было поручено НСДАП, в военном отношении она подчинялась Гиммлеру»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



356
Источник
Похожие новости
10 декабря 2021, 05:15
Плохие новости для Киева: Украина остается один на один с Россией
10 декабря 2021, 18:40
ПВО ВСУ по ошибке уничтожили свой БПЛА
11 декабря 2021, 06:20
На Украине признали, что не смогут сбить ни одну российскую ракету
10 декабря 2021, 16:55
Турчинов: украинские власти подготавливают дороги для российских танков
11 декабря 2021, 15:05
Молдавия снова не впустила в страну граждан России
11 декабря 2021, 06:20
Глава украинской разведки: Без помощи Запада Украина не устоит в случае вторжения России
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 декабря 2021, 02:45
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
12 декабря 2021, 01:00
Украина становится "взрывоопасной": Русские дипломаты указали на угрозу пос...
12 декабря 2021, 04:30
Украинский посол преподал новому канцлеру ФРГ урок морали
12 декабря 2021, 00:20
Сбор союзников против противников: чем завершился саммит США в поддержку демократии
12 декабря 2021, 04:30
Эксперт о "косноязычном" Байдене: Можно только позавидовать выдержке Путина
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
06 декабря 2021, 07:55
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
06 декабря 2021, 06:10
Чего "страшится" Путин? Немецкий дипломат описал финский сценарий для Украины
07 декабря 2021, 16:35
План Путина сработал: США угодили в собственную санкционную ловушку
05 декабря 2021, 22:35
Русские не должны быть ущемлены в правах: Путин совершил манёвр в обход ВОЗ
08 декабря 2021, 22:55
Как Путин отреагировал на угрозы Байдена на переговорах
09 декабря 2021, 09:25
Смерть Европы наступила только что
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.