Украина создаёт отряды «фольксштурм»

Без Запада нам не выстоять: украинская разведка описала катастрофический сценарий войны с Россией.Украина не выдержит полномасштабной войны с Россией, для этого потребуется помощь Запада. Об этом сказал глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The New York Times.Буданов изложил этот катастрофический для украинской армии сценарий. Сначала последуют авиаудары и ракетные обстрелы по складам боеприпасов и по военным в окопах. Украинских военных быстро выведут из строя, командование не сможет координировать оборону и снабжать фронт. Ответственность за боевые действия полностью перейдет на полевых командиров.«Они будут стоять, пока есть патроны. Командиры смогут использовать то, что у них есть в руках. Но поверьте, что без доставки резервов в мире нет армии, которая могла бы устоять», — заявил Буданов.Кроме Буданова, журналисты газеты пообщались с несколькими высокопоставленными военными чиновниками из Украины. Один из военных чиновников сказал, что если справиться с натиском РФ не получится, военные откроют склады с оружием и позволят людям взять все, что они пожелают.Данное заявление украинского командования напоминает о последних днях нацистской Германии, когда в бои с Красной Армией был брошен Фольксштурм – вооруженные отряды женщин и подростков, которые, впрочем, не нанесли хоть сколько-нибудь значительного ущерба победоносному советскому воинству.«Фо́льксшту́рм (нем. Volkssturm) — отряды народного ополчения нацистской Германии, созданные в последние месяцы Второй мировой войны для отражения натиска антигитлеровской коалиции на её территорию. В соответствии с Законом об обороне члены организации являлись солдатами и, в случае развёртывания её отрядов для ведения военных действий, становились частью немецкой армии. Организационно формирование Фолькштурма было поручено НСДАП, в военном отношении она подчинялась Гиммлеру»