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Украина создала ракету "Нептун", но не сможет запустить её в цель - эксперт
30 ноября 2019, 18:09 • 127 • В мире
Испытания Украиной противокорабельной крылатой ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" не означают, что в стране создана активная головка самонаведения. Как пояснил военный эксперт Алексей Леонков, вряд ли ракета способна действовать в реальных боевых условиях, потому что на вооружении украинской армии отсутствуют средства такого целеуказания.
Леонков напомнил, что за основу ракеты "Нептун" была взята советская ракета Х-35, которую украинские конструкторы увеличили примерно на метр, добавили запас топлива, скорректировали двигатель, поставили инерциальную систему наведения с GPS-коррекцией и долгое время пытались оснастить её головкой самонаведения.
Говорить, что Украина не может сделать ракету, нельзя, поясняет Леонков, потому что в стране действительно есть ракетная школа. Однако вопрос заключается в том, сможет ли Киев профинансировать её серийное производство.
Даже появление у украинской ракеты головки самонаведения не означает, что она сможет поражать цели в условиях разных погодных явлений, а тем более сильных радиолокационных помех комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которыми оснащаются российские корабли, пояснил Леонков. По его словам, неясно, за счёт чего украинская ракета будет получать целеуказания на дальность до 300 км - сейчас в украинской армии нет таких средств, подытожил эксперт в разговоре с изданием "Взгляд".
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