Украина совершила грубую ошибку при перевооружении флота

Как известно, Украина долгое время пытается стать членом Североатлантического альянса. Самому руководству НАТО, безусловно, такое почитание и признание льстит, однако оно не спешить открывать ворота для своего нового восточноевропейского партнера. Причин этому много, начиная от перспектив самой Украины и заканчивая отсутствием у неё финансов. Однако одним из важнейших факторов все же является неспособность украинского руководства принимать здравые и взвешенные решения.В техническом плане украинская армия не особо блещет даже на фоне своих не самых богатых коллег из Европы. Да, долгие годы западный мир поставляет в страну различного вида вооружения и выделяет средства на поддержку военной отрасли, однако рациональность расходования этих ресурсов сводит все их старания на нет.Взять к примеру недавнее сообщение, что Турция создаст для Украины несколько корветов класса ADA, первый из которых поступил на вооружение через два года.«Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава Военно-Морских Сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года», - хвастался недавно украинский президент Владимир Зеленский.Корветы – это хорошо, и вроде как они вписываются в пятилетнюю стратегию Военно-морских сил Украины по защите прибрежной зоны, только вот не с того начали украинские власти создавать свою «военную мощь». Как считает украинский военный эксперт Тарас Чмут, эти корабли на данный момент позволят Украине лишь участвовать в учениях НАТО, а не обеспечить безопасность морских границ.По мнению эксперта, Украина должна была в первую очередь создать «москитный флот» из ракетных катеров:«За один корвет вы получаете два-четыре ракетных катера. При потере одного ракетного катера, у вас остается еще один-два. А при потере одного корвета у вас не остается ничего. У вас большее количество сил и средств, которые могут нести большее количество вооружения. Четыре ракетные катера могут нести по восемь противокорабельных ракет, а корвет — восемь. 32 ракеты в залпе против восьми»Однако на расчеты украинское правительство времени не тратит. Главное – создать видимость серьезной и боеспособной армии, которая была бы достойна встать в один ряд с другими военными силами НАТО. Показуха, да и только.