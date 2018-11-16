«Украина совершает пиратские действия»: в Москве отреагировали на задержание Киевом судов в Азовском море

Провокационные действия Киева в Азовском море направлены на дестабилизацию и эскалацию напряжённости, заявили RT в Госдуме. За последнее время Украина задержала 15 судов за «незаконные» заходы в порты Крыма, при этом в Государственной пограничной службе страны наблюдают порядка 940 «судов-нарушителей». В Совете Федерации РФ подчеркнули, что шаги Киева — «явный беспредел» и Украина должна быть готова к ответным мерам со стороны Москвы.

В четверг, 15 ноября, в Государственной пограничной службе Украины заявили о задержании 15 судов за заходы в крымские порты. При этом всего «в поле зрения пограничников» находится около 940 «судов-нарушителей», большая часть из которых обслуживает работу портов в Крыму.

«В общем задержаны и находятся в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов. Часть из них арестованы, по другой части продолжаются соответствующие суды», — сообщили в Госпогранслужбе Украины.

В Москве уже выразили возмущение позицией Киева. Так, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT подчеркнул, что украинская провокация направлена на дестабилизацию и развитие напряжённой ситуации.

«Украина не смогла бы себе такого позволить, если бы на это не было соответствующего заказа со стороны Соединённых Штатов. Киев в данный момент ведёт себя как эрцгерцог Фердинанд, который пытается сделать всё для того, чтобы за него заступились», — сказал Шерин.

При этом депутат обратил внимание, что эти суда не имеют «абсолютно никакого отношения к каким-то территориальным претензиям».

«Они просто занимаются торговлей и бизнесом. Евросоюз и всё мировое сообщество должны быть на их стороне, потому что речь идёт о торговых, а не военных судах. Украина совершает по большому счёту пиратские действия», — заключил первый зампред комитета Госдумы по обороне.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек указал на то, что международное сообщество не замечает агрессивное поведение Украины. По его словам, попытки взывать к мировой общественности — «это крик в колодец».

«Либо мы «срезаем начисто гайки» в отношениях с Украиной на море и арестовываем, после чего сопровождаем в российский порт любое украинское судно, которое хоть на йоту нарушит наши законы, касающиеся территориальных вод и экономической зоны. Либо мы воспринимаем украинские пощёчины как должное и смиренно терпим подобные выходки», — цитирует Бальбека РИА Новости.

В качестве ответа на подобные действия Киева Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавательных средств. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

«Нас буквально толкают на резкие ответные действия... По сути, Украина сама реально разрывает соглашение об Азовском море, от которого только она и пострадает», — написал Клинцевич в Facebook.

По его словам, действия Киева являются «явным беспределом» — вне зависимости от того, российские это суда или других иностранных государств, поскольку они совершенно законно вошли в порты Крыма.

«Украина нарушает соглашения»

Киев своими действиями нарушает не только двустороннее соглашение, но и международные обязанности касательно транспортного сообщения по морю, отмечает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Он добавил, что решения, принимающиеся на Украине, зачастую «противоречат здравому смыслу» и объективной ситуации.

«В этом отношении аресты торговых судов, которые заходили в порты Крыма, — лучший показатель того, как Украина, сама нарушая соглашения, демонстрирует, что существует такая проблема и её будут решать силовым путём. Но у российской стороны есть намного больше возможностей симметричного и асимметричного влияния на подобную украинскую позицию», — сказал Денисов в разговоре с RT.

Напомним, что 24 декабря 2003 года РФ и Украина подписали договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива. Согласно документу, они являются внутренними водами двух стран, а все возникающие вопросы и споры урегулируются путём диалога.

Украинские политики неоднократно призывали к разрыву этого меморандума, но в МИД страны отвечали, что денонсация договора лишь создаст новые проблемы.

«Соответственно, если мы разорвём соглашение, которое действует сейчас, и перейдём в международную плоскость, то Россия объявит, что с её точки зрения будет абсолютно логичным, 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья (внутренними водами. — RT)», — добавлял заместитель украинского министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука.

При этом Киев продвигает возможность санкционного давления на Москву из-за якобы «российской агрессии» в Азовском море.

В октябре президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе». Позднее Европарламент принял резолюцию, призывающую предусмотреть возможность ужесточения санкций против России в случае обострения ситуации в регионе.

Кроме того, члены Верховной рады, сейма Литвы и сейма Польши призвали страны Европейского союза и государства «Большой семёрки» ввести санкции против российских морских портов в Азовском море из-за их незаконного взаимодействия с морскими портами на территории «временно оккупированного Крыма».

В свою очередь, в российском внешнеполитическом ведомстве заметили, что именно планы Киева по созданию военно-морской базы в Бердянске и проведение учений нагнетают ситуацию в Азовском море.