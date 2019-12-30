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Украина сообщила о подписании с «Газпромом» мирового соглашения
30 декабря 2019, 16:09 • 145 • Украина
«Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.
РИА Новости
«Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже», — написал он в Facebook, разместив при этом фотографию документа, на котором стоят подписи представителя «Газпрома» Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюськи.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания и правительство Украины подпишут мировое соглашение, которое снимет претензии украинского Антимонопольного комитета.
20 декабря вице-премьер России Дмитрий Козак сказал, что Россия и Украина урегулировали взаимные судебные споры.
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