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Украина сообщила о подписании с «Газпромом» мирового соглашения

30 декабря 2019, 16:09  •  145 • Украина
«Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.
 
РИА Новости
 

«Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже», — написал он в Facebook, разместив при этом фотографию документа, на котором стоят подписи представителя «Газпрома» Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания и правительство Украины подпишут мировое соглашение, которое снимет претензии украинского Антимонопольного комитета. 

20 декабря вице-премьер России Дмитрий Козак сказал, что Россия и Украина урегулировали взаимные судебные споры.

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