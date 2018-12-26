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Украина сохранит усиленный контроль за въезжающими в страну россиянами
26 декабря 2018, 21:09 • 30 • Украина
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в ходе заседания рекомендовал Госпогранслужбе сохранить усиленную охрану на границе с Россией и осуществлять усиленный контроль за россиянами, которые въезжают в страну.
РИА Новости
Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры «продолжат несение службы в усиленном режиме».
По его словам, Госпогранслужбе рекомендовано продолжить усиленную охрану границы с Россией и «осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу Украины».
В ходе заседания СНБО поддержал решение о введении новых санкций в отношении России.
Как отмечали в Госпогранслужбе, после ввода военного положения через границу Украины не пропустили более 1,6 тыс. российских граждан.
26 декабря украинский лидер Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине.
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