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Украина сохранит усиленный контроль за въезжающими в страну россиянами

26 декабря 2018, 21:09  •  30 • Украина
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в ходе заседания рекомендовал Госпогранслужбе сохранить усиленную охрану на границе с Россией и осуществлять усиленный контроль за россиянами, которые въезжают в страну.
 
РИА Новости
 

Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры «продолжат несение службы в усиленном режиме».

По его словам, Госпогранслужбе рекомендовано продолжить усиленную охрану границы с Россией и «осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу Украины».

В ходе заседания СНБО поддержал решение о введении новых санкций в отношении России.

Как отмечали в Госпогранслужбе, после ввода военного положения через границу Украины не пропустили более 1,6 тыс. российских граждан. 

26 декабря украинский лидер Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине. 

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