Украина сохранит усиленный контроль за въезжающими в страну россиянами

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в ходе заседания рекомендовал Госпогранслужбе сохранить усиленную охрану на границе с Россией и осуществлять усиленный контроль за россиянами, которые въезжают в страну.

Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры «продолжат несение службы в усиленном режиме».

По его словам, Госпогранслужбе рекомендовано продолжить усиленную охрану границы с Россией и «осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу Украины».

В ходе заседания СНБО поддержал решение о введении новых санкций в отношении России.

Как отмечали в Госпогранслужбе, после ввода военного положения через границу Украины не пропустили более 1,6 тыс. российских граждан.

26 декабря украинский лидер Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине.