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Украина согласна прирасти территориями

20 июня 2020, 18:25  •  202 • В России

В украинском парламенте большинство ее депутатов отличает от населения страны завидный оптимизм и вера в светлое будущее. Это следует не только из политических заявлений украинских парламентариев, регулярно обсуждающих пути победы над Россией, церемоню принятия капитуляции Москвы и вывешивание над Кремлем блакитно-жовтого флага Незалежной. Но и из принимаемых законов. Накануне парламент Украины в первом чтении принял закон о референдуме, который фактически лишает регионы страны даже призрачной возможности выйти из состава трещащего по всем швам государства.

- Люди переживают, что идет все к развалу страны. Они абсолютно это правильно чувствуют и переживают. Потому что та политика, которая сегодня происходит в стране, она ведет ее к развалу, - признался в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» экс-депутат ВРУ одиозный радикал Олег Ляшко. - Если вы посмотрите последнюю социологию Киевского международного института социологии, 51% украинцев считают, что страна накануне развала.

Однако Ляшко получил жесткую отповедь от нынешнего парламентария, и не простого депутата, а вице-спикера Верховной рады от фракции «Слуга народа» Руслана Стефанчука. Тот объявил, что никакого развала не будет. Более того, новый закон о референдуме, разумеется, после вступления его в силу, пресечет такие попытки на корню.

- Мы поставили ограничения – вопросы, которые противоречат территориальной целостности, потому что, я подчеркиваю еще раз – мы должны были вложить, что всеукраинским референдумом решается вопрос изменения территории, в том числе конституционная норма, которая предусмотрена той же 63-й статьей Конституции, но мы сразу ввели ограничения, что не может быть вопроса, который касается разрыва территориальной целостности, - прояснил суть закона Стефанчук и добавил. - Только с одним условием – что может проводится референдум, но на прирост Украины, не на уменьшение. Чтобы никто не торговал территориями Украины.

Это уже даже не мечтатели, вроде убито-воскресшего Бабченко, который до сих пор ждет, когда он въедет в Москву на американском танке «Абрамс». Это просто сказочники.

Вот за чей счет Украина собирается прирастать? Может, с ней согласны поделиться своими территориями Румыния или Венгрия. Или население Польши собирается вместе со своей землей переменить статус своих территорий и перейти в страну, из которой к польским панам рвутся десанты батраков на подработку. Или речь идет о Белоруссии, а то и России? Простите, но это просто настолько смешно, что уже никак не воспринимается.

Пожалуй, даже дельфинов в Черном море не соблазнить на переход в украинское гражданство и признание себя частью Украины, поскольку они, по последним данным науки, обладают каким-то разумом и способны решать простые логические задачи.

Нет, конечно, интересующиеся Украиной знают, что в ходе второго этапа медицинской реформы имени «доктора смерть» Супрун по всей территории Незалежной ликвидируют психушки, а больных из этих лечебниц выпускают на волю. Но, кажется, главную психушку, откуда раздаются такие голоса и принимаются подобные законы, ответственные за медреформу лица все же пропустили.

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