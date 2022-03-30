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Украина согласилась выполнить главные требования России. Мединский объяснился после переговоров
30 марта 2022, 18:10 • 79 • Политика
Украина согласилась выполнить главные требования России в сфере безопасности. Глава русской делегации Владимир Мединский объяснился после очередного раунда переговоров.
По его словам, Киев передал Москве зафиксированную в письменном виде готовность к выполнению целого ряда важнейших условий, на которых Россия настаивала все последние восемь лет.
Речь идёт об отказе Украины от планов по вступлению в НАТО, о фиксации внеблокового статуса, об отказе от ядерного оружия, об отказе от размещения иностранных военных баз и иностранного контингента. А также об обязательстве проводить учения с иностранными государствами только по согласованию со странами-гарантами, среди которых будет и Россия.
- отметил Мединский.
Глава русской делегации на переговорах также добавил, что вооружённое столкновение между Россией и Украиной всё равно бы произошло, даже если бы Москва не объявила о проведении спецоперации. Он подчеркнул, что Россия получила неопровержимые доказательства того, что украинская армия готовила большое наступление на Донбасс. В этом случае Москва обязательно встала бы на защиту Донецка и Луганска.
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