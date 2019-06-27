Украина согласилась отвести войска от Станицы Луганской. Надолго ли?

Автор:

Павленко Дмитрий

В соответствии с согласованным в Минске 20 сентября 2016 года и подписанным главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким рамочным соглашением для каждого из трёх пилотных участков (Петровское в ДНР, Золотое и Станица Луганская в ЛНР) была отведена зона разведения сил – не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. На весь процесс отводилось не более 30 суток, но фактически он занял почти три года.

Достучались с 83-го раза…

В начале октября 2016 года началось разведение сил ВСУ и армий республик в районах Золотого и Петровского. Однако в Станице Луганской, где находится единственный действующий пункт пропуска из ЛНР на подконтрольную Украине территорию, этот процесс решительно забуксовал. По словам главы МИД ЛНР и представителя Республики в Трёхсторонней контактной группе Владислава Дейнего, ЛНР на протяжении более чем двух с половиной лет 82 раза делала уведомления о готовности начать отвод войск, но ответной реакции с украинской стороны не следовало. В Донбассе по этому поводу мрачно шутят, что если выполнение «безальтернативных» минских соглашений продолжится такими же «бешеными» темпами, то война закончится аккурат к началу следующего тысячелетия.

В. Дейнего. Фото: www.globallookpress.com

И вот, наконец, в полдень 26 июня 2019 года представители Народной милиции ЛНР и ВСУ запустили каждый со своей стороны белые сигнальные ракеты, что свидетельствовало о готовности приступить к разведению сил в районе Станицы Луганской. При этом сам процесс отвода войск от линии соприкосновения с обеих сторон контролируется сотрудниками миссии ОБСЕ.

Как отметил представитель Луганска в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Роман Иванов, отвод сил займёт до трёх дней. Владислав Дейнего выразил надежду, что этот процесс будет завершён и поспособствует стабилизации ситуации на этом участке фронта.

Отсутствие прямого визуального контакта между позициями сторон внесёт свой вклад в то, чтобы снизить напряжённость. Но это пока мои надежды, давайте подождём, чтобы они подтвердились,

– цитирует Дейнего «Луганский информационный центр».

Отвод войск не означает сдачи Луганска

Как пояснил Царьграду представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе, советник главы ЛНР Родион Мирошник, разведение сил – это, в первую очередь, символический акт, который серьёзным образом не отразится на обороноспособности республики.

«Главная задача таких действий – это отведение сил и средств на расстояние, достаточное, чтобы прекратить прямой контакт из стрелкового вооружения. Расстояние между позициями будет два километра. То есть каждая из сторон отводит все силы и средства, включая стрелковое оружие, на расстояние один километр от точки, обозначенной посередине», – рассказал Мирошник, добавив, что в случае провокаций или других неадекватных действий противоположной стороны эти действия будут ликвидированы.

При этом луганский политик признал, что на Золотом и Петровском, где уже однажды отводились силы, Украина в одностороннем порядке вернула свои войска.

«Как только будет завершено разведение на Станице Луганской, нужно будет выполнить аналогичные действия на Золотом и на Петровском, где украинская сторона вернула свои войска на исходные позиции. И после этого можно говорить о том, насколько Украина привержена своим обязательствам», – отметил собеседник Царьграда.

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, что 28 марта 2019 года представитель ЛНР Владислав Дейнего обвинил Украину в захвате всей территории участка разведения.

3 октября 2016 года на этом участке провели разведение сил и средств. С этого участка все подразделения были выведены, как наши, так и украинские. Вышли на заранее согласованные и подготовленные позиции. И вот по сегодняшний день мы остаёмся на позициях 2016 года, а Украина с того момента практически заняла всю территорию участка разведения,

– заявил министр иностранных дел ЛНР.

В то же время Родион Мирошник в разговоре с Царьградом пояснил, что в случае выполнения Украиной разведения сил сторон на всех трёх пилотных участках в Станице, Золотом и Петровском диалог будет продолжен. И будут согласовываться новые участки разведения сил, чтобы получить линию соприкосновения без возможности прямого огневого контакта и захватов «серых зон». Среди прочего будет подниматься вопрос о разведении войск и открытии нового контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в районе города Счастье, где находится уцелевший во время боевых действий мост через Северский Донец. Это позволит разгрузить пешеходный КПВВ «Станица Луганская», где ещё в 2015 году мост был разрушен украинской стороной и переход крайне затруднён, особенно для пожилых людей.

«Этот маленький переход с разрушенным мостом не предназначен для перехода по нему взрослых людей в количестве десятков тысяч. Но украинская сторона своим упрямством искусственно создала эти условия, это узкое горлышко, через которое они должны проходить. По сути дела, это издевательство над людьми. Поэтому мы должны достигнуть договоренности, по крайней мере, по КПВВ «Счастье», который тоже находится ближе всего к Луганску, где самое большое скопление людей и который разгрузил бы Станицу», – резюмировал Мирошник.

На Украине связали отвод войск с концом эпохи Порошенко

Участник войны в Донбассе с украинской стороны, кандидат в депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива, в свою очередь, считает, что стороны должны прекратить взаимные обвинения и перейти к конструктиву с целью восстановления мира на Донбассе.

В беседе с Царьградом украинский политик высказал мнение, что разведение сторон в районе Станицы Луганской является следствием произошедшей смены власти на Украине.

«Поверьте, люди устали от войны. Люди, которые использовали войну для личного обогащения, на сегодняшний день больше не находятся у руля страны, у них нет больше рычага власти. Эпоха Порошенко бесследно уходит в небытие. А вместе с ним уходит война, уходят распри, уходит ненависть. Сегодняшние действия – это результат того, что одним негодяем у власти в Украине стало меньше. Негодяем, который пять лет разрывал нашу страну, сея только раздоры и ненависть среди украинских граждан», – сказал Кива.

И. Кива. Фото: www.globallookpress.com

Бывший «атошник» добавил, что задачей руководства любого государства является сохранение жизней своих граждан. То есть ради мира необходимо идти на компромисс и прямые переговоры.

После "хорошего шага" Украины Волкер увидел "незаконные формирования" в Донбассе Что такое переговоры? Это система уступок, система компромиссов, которые мы должны создавать по отношению друг к другу, потому что мы не чужие, мы живём на одной земле и едим один хлеб. Я больше чем уверен, что эпоха и эра войны вместе с Порошенко уходит. И Украина обретёт мир уже в ближайшее время. Мы обязательно выйдем на прямые переговоры, мы выйдем на обмен всех на всех, для того чтобы поставить точку и вернуть детей домой. Детей с обеих сторон,

– резюмировал Кива.

Верить или нет человеку, который ещё совсем недавно лично принимал участие в войне против жителей Донбасса и декларировал прямо противоположные взгляды, пусть каждый решает сам.

Почему Украина согласилась на разведение сторон?

Между тем в экспертных кругах оптимизма в связи с долгожданным разведением сил у Станицы Луганской не испытывают.

«Я не расцениваю эту попытку разведения как масштабный прорыв в процессе реализации минских соглашений, – говорит руководитель информационного агентства «News Front» Константин Кнырик. – Но имеет место международное и особенно внутриполитическое давление на руководство Украины со стороны населения, которое уже неоднократно высказывало своё мнение о том, что войну надо прекращать, мир необходим, и с республиками Донбасса нужно вести переговоры. Я думаю, что поэтому они и пошли на этот развод. Более того, подобного рода «разведение войск» было на разных участках фронта. И ровно через неделю на этих направлениях опять велись обстрелы, Украина возвращала технику с мест хранения обратно, наплевав на ОБСЕ».

Фото: www.globallookpress.com

По мнению собеседника Царьграда, с украинской стороны разведение сил может являться ничем иным как информационной акцией с целью засвидетельствовать, что они вроде бы выполняют минские соглашения. При этом оно проходит на фоне массированных обстрелов украинскими военными формированиями Горловки и Петровского района Донецка.

«Первое действие, которое должно сделать нынешнее руководство Украины, – это начать прямые переговоры с жителями Донбасса. Это было бы реальным показателем желания деэскалации конфликта. Реальный прорыв в реализации минских соглашений – это пошаговое выполнение всех пунктов, отведение вооружения на всей линии соприкосновения, освобождение «серой зоны», которую Украина «героически» захватывала на протяжении всего этого времени», – считает Кнырик.

Эксперт акцентировал внимание на том, что действующий президент Украины Владимир Зеленский в преддверии досрочных парламентских выборов не может игнорировать электоральные запросы на мир. И ради получения голосов избирателей Юго-Востока вынужден имитировать какие-то шаги, будь то решение Киевского окружного административного суда о незаконности переименования киевских проспектов в честь главарей ОУН-УПА Бандеры и Шухевича или разведение сил в Донбассе.

В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

«Давать оценки действиям человека, который играет роль президента Украины, крайне сложно. Потому что человек, который одновременно, в одной речи говорит о выполнении минских соглашений, но при этом утверждает, что амнистии и переговоров не будет, – либо нездоров, либо вообще не понимает, о чём говорит. Потому что и прямые переговоры, и амнистия – это то, что прописано в минских соглашениях и обязательно к выполнению. Поэтому заявления Зеленского всерьёз оценивать не нужно. Всё происходящее – это попытки получить электоральные дивиденды для партии «Слуга народа», которая сегодня является фрик-проектом. В общей сложности, пока реализован лишь процесс олигархического консенсуса. Потому что через мажоритарные округа, расположение людей в списках явно прослеживается линия определённой договорённости группы олигархов, которые сейчас пытаются через эту партию реализовать свои политические амбиции», – подытожил Кнырик.

Добавим, что вчера также стало известно о задержании в Донецке украинской диверсионной группы, которая по заданию 5-го управления департамента контрразведки СБУ готовила теракты в отношении высокопоставленных командиров армии ДНР. Уместен ли в таких условиях оптимизм по поводу якобы свершившегося прогресса в мирном урегулировании военного конфликта? Вопрос риторический.