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Украина согласилась отложить транспортную блокаду Приднестровья

29 августа 2021, 11:45  •  16 • Украина
Майя Санду выполнила обещание, данное Дмитрию Козаку
В Приднестровье с тревогой ждали наступления осени, ведь с 1 сентября Киев обещал запретить въезд автотранспорта с приднестровскими номерами на территорию Украины – у автомобилей должны быть молдавские или нейтральные номера.
Такое решение было принято ещё в марте прошлого года.
«Тогда Кишинёв и Киев договорились, что нужно навести порядок с транспортом, чтобы границу пересекал только тот транспорт, который легально зарегистрирован в Молдове. Кишинёв и Киев утвердили свои административные акты, чтобы этот механизм заработал. Что касается Кишинёва, никаких опровержений или административных актов, свидетельствующих о том, что до 1 сентября ситуация может измениться, не было. Но за несколько дней до этой даты нельзя исключать разные сценарии»,
– рассказал журналистам бывший вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя.
Проблема в том, что нейтральные номера, на которых нет никакой символики и обозначения страны (однако стикер «MD» водитель обязан наклеить на заднее стекло автомобиля), получили всего 5% автомобилей, зарегистрированных в ПМР. Объясняется это тем, что Кишинёв ввёл слишком много дополнительных ограничений: к нейтральным номерам необходимо и молдавское водительское удостоверение, получить которое могут не все.
В Тирасполе же надеются на то, что Кишинёв не откажется от договорённости между президентом Молдавии Майей Санду и главой администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.
«Президент Молдавии заверила меня, что никакой блокады не будет. И они делают всё, чтобы она не наступила с 1 сентября, когда вступают в силу определённые ограничения. Исходя из того, что в Приднестровье проживают молдавские граждане»,
– заявил Дмитрий Козак журналистам по итогам встречи с Майей Санду 11 августа.
А за три дня до 1 сентября в молдавских СМИ появилась информация о том, что Министерство иностранных дел Молдавии обратилось к Киеву с просьбой отложить запрет на въезд автотранспорта с приднестровскими номерами на территорию Украины до 10 января 2022 года.
В МИД ПМР уже предупредили: «В случае реализации этой деструктивной меры Приднестровье будет вынуждено адекватно реагировать с использованием всех доступных средств».
На Украине всё было готово к блокаде – Одесская таможня распространила предупреждение о том, что с 1 сентября будет пропускать через границу только те автомобили из Приднестровья, которые имеют нейтральные номера и наклейку «MD» на стекле.
Однако вечером в субботу, 28 августа, пришло сообщение – Киев согласился отложить введение транспортной блокады до января следующего года.
«Согласно официальному обращению Посольства Республики Молдова на Украине в Министерство иностранных дел Украины, разрешение на участие в международном дорожном движении автомобилей Приднестровского региона, без нейтральных номерных знаков и наклейки «MD» на стекле, продлевается до 10 января 2022 года»,
– говорится в сообщении таможенной службы Одесской области.

Соб. корр. ФСК

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