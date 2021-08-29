Украина согласилась отложить транспортную блокаду Приднестровья

Майя Санду выполнила обещание, данное Дмитрию Козаку

В Приднестровье с тревогой ждали наступления осени, ведь с 1 сентября Киев обещал запретить въезд автотранспорта с приднестровскими номерами на территорию Украины – у автомобилей должны быть молдавские или нейтральные номера.

Такое решение было принято ещё в марте прошлого года.

«Тогда Кишинёв и Киев договорились, что нужно навести порядок с транспортом, чтобы границу пересекал только тот транспорт, который легально зарегистрирован в Молдове. Кишинёв и Киев утвердили свои административные акты, чтобы этот механизм заработал. Что касается Кишинёва, никаких опровержений или административных актов, свидетельствующих о том, что до 1 сентября ситуация может измениться, не было. Но за несколько дней до этой даты нельзя исключать разные сценарии»,

– рассказал журналистам бывший вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя.

Проблема в том, что нейтральные номера, на которых нет никакой символики и обозначения страны (однако стикер «MD» водитель обязан наклеить на заднее стекло автомобиля), получили всего 5% автомобилей, зарегистрированных в ПМР. Объясняется это тем, что Кишинёв ввёл слишком много дополнительных ограничений: к нейтральным номерам необходимо и молдавское водительское удостоверение, получить которое могут не все.

В Тирасполе же надеются на то, что Кишинёв не откажется от договорённости между президентом Молдавии Майей Санду и главой администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

«Президент Молдавии заверила меня, что никакой блокады не будет. И они делают всё, чтобы она не наступила с 1 сентября, когда вступают в силу определённые ограничения. Исходя из того, что в Приднестровье проживают молдавские граждане»,

– заявил Дмитрий Козак журналистам по итогам встречи с Майей Санду 11 августа.

А за три дня до 1 сентября в молдавских СМИ появилась информация о том, что Министерство иностранных дел Молдавии обратилось к Киеву с просьбой отложить запрет на въезд автотранспорта с приднестровскими номерами на территорию Украины до 10 января 2022 года.

В МИД ПМР уже предупредили: «В случае реализации этой деструктивной меры Приднестровье будет вынуждено адекватно реагировать с использованием всех доступных средств».

На Украине всё было готово к блокаде – Одесская таможня распространила предупреждение о том, что с 1 сентября будет пропускать через границу только те автомобили из Приднестровья, которые имеют нейтральные номера и наклейку «MD» на стекле.

Однако вечером в субботу, 28 августа, пришло сообщение – Киев согласился отложить введение транспортной блокады до января следующего года.

«Согласно официальному обращению Посольства Республики Молдова на Украине в Министерство иностранных дел Украины, разрешение на участие в международном дорожном движении автомобилей Приднестровского региона, без нейтральных номерных знаков и наклейки «MD» на стекле, продлевается до 10 января 2022 года»,