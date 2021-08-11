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Украина собралась конкурировать с Россией по "зелёному" газу

11 августа 2021, 02:40  •  29 • Политика
Евросоюз в рамках новой стратегии уменьшения выбросов в атмосферу выбирает будущего партнёра, собираясь заменить привычный газ на "зелёный", то есть на водород. Украина собралась составить конкуренцию России и стать основным партнёром Европы.
Журналист украинского издания "Корреспондент" Татьяна Коваленко опубликовала статью "Шанс для Украины. Евросоюз меняет газ на водород". Она отмечает, что Берлин рассматривает Киев как одного из главных партнёров для поставок.
В прошлом году Евросоюз представил водородную стратегию, согласно которой будет использоваться "зелёный" водород. Чтобы водород соответствовал этой характеристике, его производство должно основываться на энергии ветра или солнца, то есть возобновляемых источниках энергии.
Украина способна обеспечить таким "зелёным" водородом всю Европу за счёт всего лишь четырёх своих областей: Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Одесской. Стать главным энергетическим партнёром ЕС для Киева весьма заманчиво, так как Евросоюз намерен вложить в переход на новый энергоресурс гигантскую сумму - от 180 до 470 миллиардов евро.
Но есть одна закавыка - транспортировка. Перечисленные области имеют доступ к системе ГТС. Если переоборудовать обычный газопровод под водород, то трудностей с транзитом не будет. Однако водород способен за несколько дней разъесть металлические трубы на территории Украины.
Проблему можно решить подмешиванием водорода к природному газу.
"Исследование показало, что вместе с газом можно транспортировать до 20% водорода", - приводятся в статье слова эксперта.
Украина собралась конкурировать с Россией по "зелёному" газу. У русских тоже есть возможности для производства водорода и возможности транспортировки. Решать всё равно Европе. Журналист приводит слова члена Национального водородного совета при правительстве Германии Кирстен Вестфаль, которая считает, что "выбор партнёра – это политический выбор".
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, какой ущерб Украине нанесёт развитие источников возобновляемой энергии. Он предрёк украинцам резкий рост тарифов, а всё потому, что киевские власти "очень хотят быть похожими на Европу".

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