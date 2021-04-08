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Украина собрала доказательства причастности России к бойне под Иловайском

08 апреля 2021, 15:50  •  168 • Политика
Фото: Alexander Rekun/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фотографии и видеокадры представители Киева нашли на просторах Интернета
Украинские следователи собрали факты, позволяющие обвинить Россию в убийстве служащих ВСУ под Иловайском и Донецком в 2014-2015 г.г. Об этом замгенпрокурора Незалежной Гюндуз Мамедов письменно проинформировал прокурора Международного уголовного суда (МУС).
В сообщении отмечается, что "фото и видео из открытых источников", вещдоки и другие материалы уголовного дела подтверждают "вероломное убийство и ранение украинских военных" представителями России и подконтрольными им ополченцев Донбасса.
Речь идет о двух эпизодах вооруженного конфликта на востоке Украины: о событиях в Иловайске 29 августа 2014 года и вокруг Донецкого аэропорта в январе 2015 года.
Утверждается, что по сложившим оружие бойцам ВСУ и по сотрудникам Красного Креста был открыт огонь, когда они выходили из окружения по "зеленому коридору". В результате в "иловайском котле" погибли в общей сложности 366 украинских военных, еще 429 были ранены, 300 - попали в плен, а 24 военнослужащих пропали без вести, передает РИА "Новости".
В битве за Донецкий аэропорт 25 бойцов ВСУ были убиты при взрыве, который ополчены подготовили якобы пользуясь согласованным "режимом тишины".
Все эти факты нарушения Россией гуманитарного права в Киеве подробно изложили в письме за подписью замгенпрокурора Незалежной. Отмечается, что это "очередное информационное сообщение", которое украинская сторона направила в МУС.
Ранее на Украине завели уголовное дело на замминистра обороны РФ, заподозрив его в организации "иловайского котла".

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