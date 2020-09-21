Украина собирается отпраздновать союз Бандеры с Гитлером

С такой инициативой выступили депутаты из партий "Голос", "Слуга народа", "Батькивщина", а также нескольких отдельных депутатских групп. Они предлагают торжественно отпраздновать 80-летие со дня провозглашения "Акта восстановления украинского государства". Речь идёт о соглашении, которое заключили украинские националисты с Третьим рейхом.

Третий пункт документа обязывает "Украинское государство" тесно сотрудничать с Германией, а Гитлер за это поможет "украинскому народу освободиться из-под московской оккупации", пишет портал "Новороссия". Проект постановления о праздновании этого союза уже внесён в парламент.

Напомним, что украинские власти после госпереворота 2014 года взяли курс на тотальную украинизацию и героизацию националистов. Радикалов, которые осуществляли этнические чистки и сотрудничали с фашистской Германией, Киев возвёл в ранг национальных героев, а лозунг украинских националистов сделал официальным воинским приветствием.

В июне во Львове в присутствии представителей городской администрации был с почестями похоронен бывший боевик СС "Галичина", который участвовал в убийствах мирного польского и украинского населения.