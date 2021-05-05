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Украина собирается официально оформить выход из минских соглашений. Что будет дальше?
05 мая 2021, 06:50 • 127 • Украина
Председатель киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук вчера заявил, что будет просить об отказе от минского формата, если его участники захотят «отойти от главного вопроса о мире» или «скрыть свои истинные намерения». По словам Кравчука, реанимировать этот формат не получилось, а значит нужно искать другие форматы. Что означают эти заявления, и действительно ли Украина готова официально выйти из минских соглашений?
Похоже, что Украина приступила к выполнению пресловутого «Плана Б» и решила оформить выход из минских соглашений. На этот раз всё серьёзно — если раньше Киев игнорировал выполнение «Минска-2», создавая иллюзию движения к миру, то теперь ситуация изменилась, и Украина готова покинуть эту переговорную площадку. Об этом заявил сам Владимир Зеленский в интервью западным СМИ. Это решение наверняка было одобрено американскими кураторами. И председатель киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук в данном случае лишь следует официальной политической линии выработанной на Банковой.
На данный момент переговоры в Трёхсторонней контактной группе демонстрируют нулевую эффективность — стороны не могут согласовать ни обмен пленными, ни даже традиционное перемирие. Таким образом, представители украинской делегации в ТКГ действуют в рамках заявлений президента Украины Владимира Зеленского о переформатировании Минского процесса и недопустимости вести переговоры с представителями ЛНР и ДНР. Не исключено, что в ближайшее время Украина вообще откажется вести переговоры в ТКГ и прекратит контакты с представителями Республик.
Официально выходить из минских соглашений без отмашки из Вашингтона в Киеве не будут. А отмашки, скорее всего, не будет до встречи Владимира Путина с Джо Байденом. Если встреча, конечно, вообще состоится.
Возникает вопрос — что будет делать Россия в случае выхода Украины из минских соглашений? Ведь и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и представители МИД РФ, и другие официальные представители российской власти уже 7 лет из года в год повторяют, что «минским соглашениям альтернативы нет». Недавно в интервью РИА «Новости» глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не признаёт ЛНР и ДНР как из-за минских соглашений.
«17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров „нормандского формата‟ — президента Олланда, канцлера Меркель, президента Порошенко, президента Путина — дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять. Моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и стороне ополчения. Я считаю, мы не должны спускать с крючка господина [президента Украины Владимира] Зеленского и его команду, который извивается, как может», — заявил Лавров.
Однако стоит учитывать, что Запад полностью одобряет выход Украины из минских соглашений и обвиняет в их невыполнении не Киев, а Москву, поэтому «на крючке» находится скорее не Украина, а Россия, на которую давят со всех сторон.
Если Украина выйдет из минских соглашений, то у России не должно остаться причин для того чтобы не признать Республики Донбасса.
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