Украина собирается официально оформить выход из минских соглашений. Что будет дальше? • 127 • Украина

Председатель киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук вчера заявил, что будет просить об отказе от минского формата, если его участники захотят «отойти от главного вопроса о мире» или «скрыть свои истинные намерения». По словам Кравчука, реанимировать этот формат не получилось, а значит нужно искать другие форматы. Что означают эти заявления, и действительно ли Украина готова официально выйти из минских соглашений?



Похоже, что Украина приступила к выполнению пресловутого «Плана Б» и решила оформить выход из минских соглашений. На этот раз всё серьёзно — если раньше Киев игнорировал выполнение «Минска-2», создавая иллюзию движения к миру, то теперь ситуация изменилась, и Украина готова покинуть эту переговорную площадку. Об этом заявил сам Владимир Зеленский в интервью западным СМИ. Это решение наверняка было одобрено американскими кураторами. И председатель киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук в данном случае лишь следует официальной политической линии выработанной на Банковой.



На данный момент переговоры в Трёхсторонней контактной группе демонстрируют нулевую эффективность — стороны не могут согласовать ни обмен пленными, ни даже традиционное перемирие. Таким образом, представители украинской делегации в ТКГ действуют в рамках заявлений президента Украины Владимира Зеленского о переформатировании Минского процесса и недопустимости вести переговоры с представителями ЛНР и ДНР. Не исключено, что в ближайшее время Украина вообще откажется вести переговоры в ТКГ и прекратит контакты с представителями Республик.



Официально выходить из минских соглашений без отмашки из Вашингтона в Киеве не будут. А отмашки, скорее всего, не будет до встречи Владимира Путина с Джо Байденом. Если встреча, конечно, вообще состоится.



Возникает вопрос — что будет делать Россия в случае выхода Украины из минских соглашений? Ведь и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и представители МИД РФ, и другие официальные представители российской власти уже 7 лет из года в год повторяют, что «минским соглашениям альтернативы нет». Недавно в интервью РИА «Новости» глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не признаёт ЛНР и ДНР как из-за минских соглашений.



«17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров „нормандского формата‟ — президента Олланда, канцлера Меркель, президента Порошенко, президента Путина — дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять. Моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и стороне ополчения. Я считаю, мы не должны спускать с крючка господина [президента Украины Владимира] Зеленского и его команду, который извивается, как может», — заявил Лавров.



Однако стоит учитывать, что Запад полностью одобряет выход Украины из минских соглашений и обвиняет в их невыполнении не Киев, а Москву, поэтому «на крючке» находится скорее не Украина, а Россия, на которую давят со всех сторон.



Если Украина выйдет из минских соглашений, то у России не должно остаться причин для того чтобы не признать Республики Донбасса.

Председатель киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук вчера заявил, что будет просить об отказе от минского формата, если его участники захотят «отойти от главного вопроса о мире» или «скрыть свои истинные намерения». По словам Кравчука, реанимировать этот формат не получилось, а значит нужно искать другие форматы. Что означают эти заявления, и действительно ли Украина готова официально выйти из минских соглашений?Похоже, что Украина приступила к выполнению пресловутого «Плана Б» и решила оформить выход из минских соглашений. На этот раз всё серьёзно — если раньше Киев игнорировал выполнение «Минска-2», создавая иллюзию движения к миру, то теперь ситуация изменилась, и Украина готова покинуть эту переговорную площадку. Об этом заявил сам Владимир Зеленский в интервью западным СМИ. Это решение наверняка было одобрено американскими кураторами. И председатель киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук в данном случае лишь следует официальной политической линии выработанной на Банковой.На данный момент переговоры в Трёхсторонней контактной группе демонстрируют нулевую эффективность — стороны не могут согласовать ни обмен пленными, ни даже традиционное перемирие. Таким образом, представители украинской делегации в ТКГ действуют в рамках заявлений президента Украины Владимира Зеленского о переформатировании Минского процесса и недопустимости вести переговоры с представителями ЛНР и ДНР. Не исключено, что в ближайшее время Украина вообще откажется вести переговоры в ТКГ и прекратит контакты с представителями Республик.Официально выходить из минских соглашений без отмашки из Вашингтона в Киеве не будут. А отмашки, скорее всего, не будет до встречи Владимира Путина с Джо Байденом. Если встреча, конечно, вообще состоится.Возникает вопрос — что будет делать Россия в случае выхода Украины из минских соглашений? Ведь и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и представители МИД РФ, и другие официальные представители российской власти уже 7 лет из года в год повторяют, что «минским соглашениям альтернативы нет». Недавно в интервью РИА «Новости» глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не признаёт ЛНР и ДНР как из-за минских соглашений.«17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров „нормандского формата‟ — президента Олланда, канцлера Меркель, президента Порошенко, президента Путина — дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять. Моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и стороне ополчения. Я считаю, мы не должны спускать с крючка господина [президента Украины Владимира] Зеленского и его команду, который извивается, как может», — заявил Лавров.Однако стоит учитывать, что Запад полностью одобряет выход Украины из минских соглашений и обвиняет в их невыполнении не Киев, а Москву, поэтому «на крючке» находится скорее не Украина, а Россия, на которую давят со всех сторон.Если Украина выйдет из минских соглашений, то у России не должно остаться причин для того чтобы не признать Республики Донбасса. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...





127 Источник Похожие новости Закарпатским венграм дали неделю на выселение Украинские компании подали иски к России на миллиарды долларов Борьба за власть приводит к Порошенко и Яценюку? Кравчук знает «больное место» Путина eNews: Гагаузия готова отстаивать свои права В Киеве составили очередной план «нападения» со стороны России Новости партнеров