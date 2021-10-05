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Украина снова собралась воевать, только не с Россией – с Белоруссией

05 октября 2021, 18:10  •  298 • Украина
В разгар коррупционного скандала вокруг персон президента Зеленского и главы СБУ Баканова, лучшее, что можно придумать, дабы переключить внимание общественности – маленькая победоносная война. С Россией? Дураков нет, простите. На Донбассе? Тоже чревато – в Донецке и Луганске такому предлогу восстановить территориальную целостность будут только рады. Начинать грузинский поход за освобождение Саакашвили тоже проблематично – нет общей границы, а украинский флот не в том состоянии, чтобы воевать.
Сюжет: Украинский кризис, Армия
Но «слуги народа», как известно, отличаются изощрённой изобретательностью. Кстати, знаете любимое словечко руководства фракции? «Отпетлять»! Как петляют зайцы, стараясь улизнуть от охотников с собаками. Так вот, чтобы «отпетлять» от подкинутой Западом коррупционной повестки, «слугам» придумалось, что хорошо бы повоевать с Белоруссией. Она небольшая, сравнительно с Украиной, 10 миллионов против, условно говоря, 35. В общем, есть шанс не продуть.
«Широкомасштабная война с Белоруссией сейчас вероятнее, чем с Россией, – заявил глава украинской делегации при НАТО Егор Чернев. – Агрессия против Украины – плата, которую пообещал Лукашенко Кремлю за спасение своего режима». В общем, у киевского режима возник новый враг – Белоруссия. Напомним, что именно благодаря «вражеской» белорусской солярке украинская военная техника имела возможность 7 лет воевать на Донбассе. А Лукашенко ещё и келейно содействовал Порошенко, когда российско-украинские отношения чересчур накалялись – ездил в Москву «просить» за украинского партнёра.
Впрочем, реплика Чернева воспринималась бы исключительно как дымовая завеса, если бы не одно обстоятельство – Минобороны зачем-то затеяло перегруппировку сил на Донбассе. Завезённую туда ещё по весне военную технику с Западной Украины теперь перебрасывают к белорусской границе – вероятно, чтобы создать видимость обострения. Бряцание оружием на границе вполне может отвлечь внимание от коррупционной истории с участием президента Украины. Но есть риск, что Зеленский может перегнуть палку. А Лукашенко – симметрично ответить.

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