Украина снова оказалась на крючке Минских соглашений • 213 • Аналитика © AP Photo / Vadim Ghirda Украинские военные в Луганской области. Архивное фото Пока Запад шумит о "вторжении России на Украину", в самом Киеве эта тема отошла на второй план на фоне усиливающихся слухов о том, что покровители Украины довольно жестко начали принуждать ту к выполнению Минских соглашений. Похоже, эта тема будет предметом заочного обсуждения в рамках Трехсторонней контактной группы 8-9 февраля и очного — на встрече политических советников Нормандской группы в Берлине 10 февраля. Подтверждений этому немало. Начнем с того, что разблокирована работа "Нормандской четверки", зависшая с начала прошлого года. Представители республик Донбасса в Трехсторонней группе отметили, что впервые за длительное время украинская делегация начала хотя бы о чем-то говорить. А весьма осведомленное издание "Зеркало недели" сообщило о том, что министры иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик ожидают на этой неделе от украинской делегации в Минских переговорах ответов на их проект орожной карты по урегулированию конфликта. Причем СМИ обставило это все как зраду (предательство) и официально потребовало от офиса президента подтвердить или опровергнуть информацию. Киев многие из этих слухов опровергает. Однако красноречивее всего их подтверждают публичные заявления американцев и различных мировых деятелей, которые все как один вспомнили о Минске. Начал эту волну госсекретарь США Энтони Блинкен, во время визита в Киев огорошивший украинскую публику тем, что не просто поддержал Минские договоренности, а заявил, что они даже не нуждаются в пересмотре. А ведь вся стратегия Владимира Зеленского строилась на том, что он прямо не выходил из Минского процесса, но постоянно настаивал на необходимости пересмотра порядка выполнения некоторых пунктов, на что никогда не согласятся ни Россия, ни республики Донбасса. Затем приверженность Минским соглашениям подтвердил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Зеленским. А буквально на днях представитель Госдепартамента Нед Прайс также высказался предельно ясно: "Мы поддерживаем полную имплементацию Минских соглашений всеми участниками". Причем эту позицию приветствовало посольство России в США, а вот официальный Киев сделал вид, что не заметил ее. Вслед за американцами в Киев потянулись мировые лидеры и министры иностранных дел. И чуть ли не каждый из них говорил о необходимости поддержания Минского процесса. Об этом вспомнил Борис Джонсон, хоть упоминание мирных договоренностей было заглушено громом угроз британского премьера в адрес России и обещанием сражаться с нами "до последней капли крови" (украинцев, разумеется). К выполнению соглашений призвала глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом же заявил французский МИД. Несколько раз эту тему поднял, пребывая в Киеве, президент Турции Реджеп Эрдоган. Это же поддержали премьер-министр Италии, президент Финляндии, правительство Индии — можно перечислять бесконечно. Не заметить эти очевидные сигналы было бы сложно. При этом, конечно, не прекратились голословные обвинения в невыполнении Минских соглашений в адрес России. Мы услышали эти нападки и во время предварительного обсуждения повестки дня Совета безопасности ООН, и наверняка услышим в ходе заседания Совбеза по украинской тематике 17 февраля. Очень хочется надеяться, что в ходе этого заседания мировое сообщество ознакомится с позицией самой Украины по Минским договоренностям. С тем, чтобы ни у кого не осталось иллюзий по поводу того, кто срывает мирный процесс в Донбассе. Если отпечатать для членов Совбеза все заявления украинских госчиновников (мы даже не говорим о депутатах, журналистах и активистах) с обещаниями не выполнять Минск-2, то получится увесистая брошюра. Например, на протяжении прошлого года спикер украинской делегации в Минских переговорах Алексей Арестович (заметим, единственный, кто имел право официально озвучивать позицию делегации) не раз заявлял, что Киев не намерен следовать соглашению. В сентябре, после визита Зеленского в Вашингтон, Арестович нагло отвечал министру иностранных дел России: "Пан Лавров, я передаю вам привет, мы снялись с крючка Минских соглашений. <…> Это огромное наше достижение, прорывное". Причем мотивировал он это тем, что на встрече президентов США и Украины данный документ вообще не вспомнили. Тем самым, по мнению Арестовича, именно Белый дом "снял Минск с повестки". Он же легко отмахнулся от обязанностей Украины внедрить в законодательство "формулу Штайнмайера" о порядке голосования в Донбассе: "Ничего не будем делать, имплементировать не будем. <…> Потому что это — ее имплементация в законодательство — означает массовые беспорядки внутри Украины. И устраивать массовые беспорядки, имея стотысячное российское войско на границе, — это ложное направление политики. Так не планируют и не делают. Мы не будем это делать". Кстати, обратите внимание, это Арестович заявил в июле прошлого года, а у украинских границ все так же стояло "стотысячное российское войско", которым пугают и сейчас. Нынче же Арестович вообще посылает министра обороны США Ллойда Остина в очень неприличное место за его призыв исполнять Минск, добавляя при этом: "Я — специалист по Минским соглашениям, я за год стал большим специалистом, я их наизусть знаю уже. Это конец Украине в ее нынешнем виде". Ну ладно, последнее заявление недавно уволенный Арестович делает уже в качестве частного лица. Но за него сейчас стараются ныне действующие чиновники высшего разряда. Особенно выделяется секретарь СНБО Алексей Данилов, который на всех площадках объясняет, почему Украина не может выполнить Минские договоренности. Во время своего недавнего выступления на канале 1+1 он несколько раз повторил и подчеркнул, что Киев не может даже начать выполнение "Минска". В частности, он заявил: "Когда говорят "давайте будем их выполнять" — ну давайте попробуем начать их выполнять. Смотрите, та чушь, которая записана в этих документах — ну, это просто полный нонсенс! Когда мы должны иметь войска агрессора, оккупанта на нашей территории и проводить выборы под дулами этих оккупантов — скажите, пожалуйста, умные люди, как это может происходить? Это невозможно!" То есть секретарь СНБО открыто подтверждает, что Киев даже не пытался и не намеревался начинать следовать Минскому процессу. Тем забавнее наблюдать постоянные призывы Киева к введению санкций против России за невыполнение этих соглашений. А еще более забавно узнать от Виктории Нуланд, отвечающей в Госдепартаменте за это направление, о том, что она ничего подобного не слышала от Данилова и других киевских чиновников. Допустим, посольство США слабо мониторит украинские эфиры и не отсылает в Госдеп отчетов о позиции ведущих политиков. Но представить, что Нуланд не читала интервью Данилова в американском агентстве Associated Press, просто невозможно. А ведь в этом интервью секретарь украинского СНБО тоже заявил, что Минские соглашения были "подписаны под дулом российского автомата", а их выполнение приведет к "разрушению Украины". Но когда российские журналисты спрашивают у Нуланд ее мнение по данному вопросу, та с милой улыбкой отвечает: "Я не видела такого заявления" или "Нам они такого не говорят". Ну а раз Госдепу Данилов ничего похожего не говорил, то и взятки гладки, можно и дальше требовать от России "выполнения Минских соглашений", делая вид, что Украина за это ответственность не несет. Россия сделала выбор между государством и интернет-диктатурой Тем более невозможно представить, чтобы в Вашингтоне не заметили неоднократных заявлений главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. В интервью польской газете Rzeczpospolita он категорически исключил предоставление Донбассу особого статуса, предусмотренного "Минском-2". А на днях, отвечая в студии 1+1 на вопрос, принуждает ли его Запад к выполнению договоренностей, тщательно уходил от ответа и в итоге произнес: "Есть российское видение. И я уверяю вас, что Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых — прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Прим. авт.), который нам навязывают". Эта позиция лишний раз свидетельствует о том, что Киев все еще надеется "отпетлять" от следования своим обязательствам. Прямой контакт с представителями республик Донбасса предусмотрен целым рядом положений "Минска-2". Пункт 11 требует согласования изменений в Конституцию Украины с ними. Какая здесь может быть двойная трактовка? Не хочет же Кулеба заявить, что это Москва должна согласовывать поправки в Основой закон Украины с Донбассом и затем имплементировать их. Однако временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин умудряется найти резон в таком подходе, противореча сама себе. Сначала в интервью Савику Шустеру она заявляет: "Загвоздка в том, что документ был написан относительно недвусмысленно". Недвусмысленность как загвоздка — это новый подход к трактовке международных договоренностей. Но в этом же интервью она повторяет слова Кулебы: "Россия пытается его интерпретировать способом, неприемлемым для Украины, и просто подорвать суверенитет Украины. Поэтому пока Россия требует определенной интерпретации Минских соглашений, которые не будут давать Украине и центральной власти быть суверенной нацией, конфликт не решить". Из чего можно предположить, что американские дипломаты не оставляют надежд на то, чтобы запутать мировое сообщество и прочитать тот самый "недвусмысленный" документ совершенно не так, как он написан, снова обвинив при этом Россию в его невыполнении. Квин подчеркнула в другом интервью: "Россия считает себя непричастной. Я думаю, это удивительно, ибо именно они подписали Минские соглашения". Чудесный аргумент, учитывая, что этот же документ подписали и лидеры республик Донбасса. Причем Лавров на днях напомнил, что было сделано это по просьбе Парижа и Берлина, хотя для ДНР и ЛНР это было сложным вопросом. "По сути дела, они пошли навстречу "Нормандской четверке" и отозвали свои решения о независимости при понимании, что будут от а до я выполнены Минские договоренности, прежде всего предоставление особого статуса этим территориям, закрепление этого статуса на постоянной основе в Конституции Украины в контексте децентрализации, проведение абсолютно полной амнистии и организация выборов. Все эти вопросы должны решаться по согласованию с Донецком и Луганском", — напомнил Лавров для особо забывчивых. Иных трактовок и прочтений Минского соглашения не было, нет и быть не может. И если уж Вашингтон решил принуждать Киев к его исполнению, то пусть для начала прочитает текст этого документа. Как подчеркнула Кристина Квин, "недвусмысленного" документа. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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