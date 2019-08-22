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Украина смогла "купить" своих моряков? Троих граждан России готовят к обмену - адвокат

22 августа 2019, 13:39  •  36 • Политика
Адвокат Валентин Рыбин рассказал, что троих его подзащитных, граждан России, Украина готовит к обмену, процедура должна завершиться уже в ближайшее время. Пока нельзя утверждать, что Киеву удалось "купить" своих моряков, выпустив несправедливо осужденных сепаратистов, но наблюдатели говорят об определённых подвижках.
Юридическую процедуру обмена в настоящее время проходят граждане России Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов, уточнил адвокат в комментарии ТАСС.
По словам Валентина Рыбина, обмен должен состояться в самое ближайшее время. При этом в списке есть и другие лица, но их фамилии не называются. Сейчас российских граждан, осужденных на Украине за сепаратизм и измену, доставляют в пункты сбора.
Прапорщик Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов были похищены и вывезены на украинскую территорию сотрудниками СБУ. Украинский суд признал их виновными в государственной измене и приговорил к 14 и 13 годам лишения свободы.
Евгений Мефедов обвинялся в беспорядках в Одессе вместе с другими представителями "антимайдана". Спустя три года суд признал его, как и других противников Майдана, невиновным. Однако сразу после оглашения вердикта Мефедов был арестован по обвинению в сепаратизме.
Напомним, ранее стало известно, что президенты России и Украины по телефону договорились об ускорении процесса обмена удерживаемыми лицами. Уполномоченные по правам человека двух стран, Татьяна Москалькова и Людмила Денисова, обменялись списками лиц, подлежащих обмену, - это 150 украинцев и 35 российских граждан.
Пока невозможно говорить о том, что Киеву удалось "купить" освобождение арестованных за керченскую провокацию моряков, однако наблюдатели полагают, что их передача украинской стороне входит в сделку. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

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