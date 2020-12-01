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Украина смогла получить доступ к делу MH17
01 декабря 2020, 10:45 • 304 • Политика
Киев намерен ознакомиться с материалами расследования крушения малайзийского "Боинга" под Донецком после решения ЕСПЧ
Украина получила доступ к делу MH17, в чем раньше ей отказывали. Теперь же, благодаря тому, что Европейский суд по правам человека присоединил иск Нидерландов к делу "против России", у нее появится возможность узнать подробности. Об этом сообщил замглавы Минюста Незалежной Иван Лищина.
По его словам, решение принято Большой палатой ЕСПЧ. У Киева появилась возможность ознакомиться с материалами расследования крушения малайзийского "Боинга" под Донецком.
В уголовном деле, которое ведет Голландия, больше данных. А присоединение иска Нидерландов усиливает ее контекст – нарушение Россией прав человека во время ее вторжения на суверенную украинскую территорию, добавил замминистра.
Однако есть и отрицательный момент. Решение Европейского суда по правам человека может увеличить срок рассмотрения дела MH17, хотя это не стоит считать серьезным риском, отметил Лищина. И подчеркнул, что Украина будет просить ЕСПЧ ускориться, чтобы объединение исков, которое она поддерживает, не привело к задержке.
Россия узнала о поданном Нидерландами иске против нее по крушению малайзийского "Боинге" в июле. В МИД РФ оценили это как очередной разлад в российско-нидерландских отношениях.
В начале марта в Голландии начался суд по делу MH17. В материалах подозреваемыми числятся россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. На Украине хотели расширить этот список.
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