Украина слаба и не сможет держать удар: Вассерман назвал реалистичным план захвата страны Румынией

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос призвал созвать совещание с главами всех силовых ведомств страны из-за опубликованного на YouTube видеоролика с планом захвата страны Румынией. Соответствующая информация была размещена на странице прокурора в Facebook.

Речь идёт о видео, в котором под военную музыку неизвестный рисует на карте план возможного вторжения Румынии на Украину с последующим захватом и разделом страны. Насколько реалистичен показанный в ролике сценарий, оценил известный журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Он считает, что у Киева есть все основания для беспокойства. Учитывая историю, изложенный на видео план весьма реалистичен, считает Вассерман. По его словам, похожие события уже случались. По результатам гражданской войны Румыния действительно захватила земли между Днестром и Прутом и удерживала их аж до 1940 года.

"Так что (Румыния) вполне может теоретически повторить этот путь, поскольку Украина сейчас достаточно слаба и вряд ли сможет препятствовать повторению пройденного", - сказал Вассерман в интервью "Народным новостям".

Однако, отметил эксперт, Румыния находится в составе НАТО, и ее политическая автономия ограниченна. Кроме того, если Румыния нападет на Украину, у Киева не останется выбора, кроме как просить помощи у России. А воссоединение Украины и России хозяевам Киева совсем ни к чему.