Спикер Госдумы Вячеслав Володин обличил Украину, припечатав очевидными фактами, направленными "против человечества". Политик уверен, что Украина сегодня скатывается к государству с националистической идеологией.

Ранее прошедший в Киеве митинг бандеровцев стал наглядным подтверждением слов спикера Госдумы Вячеслав а Володин а о том, что " Украина вс ё больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология".

В своём авторском Telegram -канале политик припечатал последователей украинских радикалов, указав на очевидные факты: "Н ационалистическая идеология не может быть направлена ПРОТИВ одних, но быть ЗА других. Она направлена против всего человечества".

Политик заявил о недопустимом прославлении в XXI веке лидеров нацизма, которые в своё время (в годы Второй мировой войны) устраивали зверства, сжигали дотла деревни, без жалости убивали стариков, женщин, детей и даже младенцев.

П о мнению спикера Госдумы, Незалежная " скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия". И поставки вооружения на Украину странами НАТО на фоне тех событий, что происходят в Незалежной, выглядят, по словам Володина, "ч удовищным факт ом" .