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Украина скатывается. Володин припечатал очевидными фактами "против человечества"

02 января 2022, 13:55  •  249 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обличил Украину, припечатав очевидными фактами, направленными "против человечества". Политик уверен, что Украина сегодня скатывается к государству с националистической идеологией.
Ранее прошедший в Киеве митинг бандеровцев стал наглядным подтверждением слов спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что "Украина всё больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология".
В своём авторском Telegram-канале политик припечатал последователей украинских радикалов, указав на очевидные факты: "Националистическая идеология не может быть направлена ПРОТИВ одних, но быть ЗА других. Она направлена против всего человечества".
Политик заявил о недопустимом прославлении в XXI веке лидеров нацизма, которые в своё время (в годы Второй мировой войны) устраивали зверства, сжигали дотла деревни, без жалости убивали стариков, женщин, детей и даже младенцев.
По мнению спикера Госдумы, Незалежная "скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия". И поставки вооружения на Украину странами НАТО на фоне тех событий, что происходят в Незалежной, выглядят, по словам Володина, "чудовищным фактом".
Спикер Госдумы требует от Европарламента, ПАСЕ и ПА ОБСЕ осуждения того, что происходит на Украине, а с руководства страны считает необходимым спросить за "поощрение национализма". Кроме того, политик не исключил и введения за этот проступок санкций.

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