Украина шесть лет спустя: "евромайдан", который так и не стал "революцией достоинства"

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Шесть лет прошло с тех трагических событий зимы 2014 года, когда трехмесячное противостояние сторонников и противников евроинтеграции Украины вылилось в центре Киева в открытое вооруженное столкновение, привело к сотням погибших и раненых, а президент страны фактически силой был смещен со своего поста. Все эти годы пришедшие к власти вожди "евромайдана" пытались представить произошедшее не иначе как "революцию достоинства", а тот, кто осмеливался открыто называть это государственным переворотом, либо сталкивался с судебным преследованием, либо просто был вынужден покинуть страну.

Но нынешняя годовщина особенная - Украина впервые встречает ее в условиях, когда "герои революции" сами оказались не у дел. Впечатляющая победа Владимира Зеленского над президентом "евромайдана" Петром Порошенко заставила многих по-другому взглянуть на события тех дней, которые привели к расколу общества, потере Крыма, военному конфликту в Донбассе, падению экономики и обнищанию населения.

Раскол в обществе и недоверие к лидерам

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что "евромайдан" в итоге так и не стал для людей революцией. "С высоты шести лет можно констатировать, что поменялось только идеологическое оформление существующей по сей день системы управления, базирующейся на коррумпированности украинских чиновников, олигархах и внешнем контроле. Поменялось оно с Востока на Запад, с советского прошлого на правонационалистическое, с ориентации на постсоветское пространство на курс в сторону США и Западной Европы", - заявил Бортник в беседе с корреспондентом ТАСС.

Выразительно иллюстрирует "достижения революции" и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который тоже был вынужден покинуть страну. "После "майдана" из простой кухарки Ирина Луценко превратилась в политика (депутата Верховной рады - прим. ТАСС), а ее муж Юрий Луценко получил должность генпрокурора. За шесть лет они "заработали" более $350 млн и сейчас живут по соседству с королевой Англии. А что получила Украина? Горы трупов, нищету, разруху и горе в каждой семье", - написал он на своей странице в Twitter.

По мнению Бортника, настоящие перемены должны были произойти в части смены взаимоотношений между обществом и властью, роли олигархов в обществе, достижения настоящего суверенитета Украины. "Всего этого не произошло, поменялось только идеологическое направление", - отметил он.

Его мнение подтверждают и результаты опубликованного на днях опроса более 30 ведущих экспертов страны, проведенного Украинским институтом политики. Никто из опрошенных не высказал полностью положительного отношения к лидерам "евромайдана". 70% из них заявили об однозначно негативном восприятии. Еще 20% - о нейтральном. 10% согласились с формулировкой "скорее положительно".

60% экспертов считают, что "евромайдан" не достиг своих целей (частично или полностью). На вопрос, "поддержали бы вы "евромайдан", зная о сегодняшних его последствиях", 65% выбрали формулировки "нет" и "скорее нет".

Как отмечается в исследовании, 37% опрошенных экспертов считают, что главной причиной того, что "евромайдан" не достиг своих целей, являлась "коррупция его лидеров", и только 10% отнесли к таким факторам потерю Крыма и войну в Донбассе.

Социальные итоги

Но самое худшее, что случилось на Украине, считает Бортник, - это то, что "майдан" разделил украинскую историю на "до" и "после", а самих украинцев поделил на несколько больших социальных групп. По его мнению, ни в одном вопросе, кроме вопроса независимости, сегодня нет социального консенсуса, то есть поддержки не менее 75% населения.

"Фактически общество расколото на 12-15 социальных групп, если за критерии брать внешние ориентиры, гуманитарную и экономическую политику, отношение к государству. Сегодня Украина в этой части очень фрагментированное государство, государство с очень ослабленной функцией и очень ослабленным, номинальным аппаратом, где уличная власть принадлежит радикальному меньшинству - немногочисленным, но очень активным радикальным и праворадикальным группам", - отметил Бортник.

Поэтому, по его словам, "главным итогом шести лет можно считать социально-экономический упадок, расслоение и разделение украинского общества и, к сожалению, неизменность той модели управления, которая, наверное, была сформирована еще при президенте Леониде Кучме".

Конечно, есть и другие мнения. Опрос в экспертной среде, проведенный фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", показывает, что ряд аналитиков тем не менее склонен считать, что некоторые цели "евромайдана" все же были достигнуты, в частности в виде изменения политических элит и внешнеполитического вектора Украины в сторону европейской и евроатлантической интеграции, включая подписание Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Часть опрошенных экспертов также указывает на "старт необходимых реформ и усиление роли гражданского общества".

К "майдану" "без души и огонька"

Но все же истинного отношения граждан страны к событиям шестилетней давности никто не знает. В стране не так много проводилось на этот счет социологических опросов. Последнее такого рода исследование сделала компания "Социс" весной 2018 года. Оно показало, что 83% опрошенных отказались бы сейчас выйти на "майдан": 63% вообще его бы не поддержали, а еще 20% - поддержали бы "про себя", но на улицу бы не вышли.

Скорее всего, рост негативного восприятия "революции достоинства" стал для бывшей украинской власти во главе с Петром Порошенко серьезной проблемой. Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС один из ведущих украинских политологов, "социологические компании просто боялись проводить опросы, чтобы не попасть в немилость к власти, которая держалась на "майданной" риторике".

Однако красноречивым показателем настроений общества можно считать прошлогодние президентские и парламентские выборы, когда украинцы отвернулись от лидеров "майдана" и отдали свои голоса за Владимира Зеленского и его команду. Они, по сути, проголосовали за разворот от наиболее негативных "завоеваний майдана". Речь прежде всего о конфликте в Донбассе, падении страны в бедность, безнаказанности националистов, тотальной украинизации и декоммунизации. Именно Зеленский обещал закончить войну, побороть бедность и позволить людям говорить на родном языке.

После победы Зеленского сторонники Порошенко заявили о "ползучем антимайдане и реваншизме". Впрочем, сам президент пока не дает никаких поводов для этого. "Зеленский по традиции поддерживает мифологему "майдана", но без души и огонька. Для большей части новой власти "майдан" и его последствия - это проблемы и ошибки предшественников, а не точка роста новой Украины. Но и прерывать эту мифологему они не могут и не будут, хотя политически эксплуатировать, скорее всего, будут все меньше и меньше", - считает Бортник.

Последствия "майдана"

По словам того же Бортника, "если считать "евромайдан" на калькуляторе, то те события, которые последовали за ним или в значительной степени с ним связаны, привели к настоящему социально-экономическому разгрому страны". "Численность населения только по официальным данным сократилась на 3,5 млн с 2013 года по 2019 год - это приблизительно 10% населения. По неофициальным экспертным данным, сегодня реальная численность населения Украины на 25-30% меньше, нежели она была в 2013 году", - говорит Бортник.

По данным экспертов, Киев вследствие потери Крыма и Донбасса не контролирует 6% территории и потерял значительную часть индустриального потенциала. Уровень пенсий составляет 50-70% от пенсий 2013 года. Существенно упал и украинский импорт, и экспорт - как минимум на 20%. В индексе человеческого развития Украина с 78-го места в 2013 году опустилась на 88-е место в 2019 году. Курс национальной валюты упал в три раза, тарифы в среднем выросли в девять раз. Украинский ВВП сейчас составляет примерно на четверть меньше в долларовом эквиваленте, нежели в 2013 году. Госдолг вырос приблизительно на $10 млрд и превысил $84 млрд.

"Произошли потери восточных рынков, российского рынка, которые пока даже приблизительно не компенсированы Соглашением об ассоциации с ЕС. Значительная часть украинцев оставила страну в поисках лучшей жизни и уехала за границу, и это в конечном итоге привело к тому, что на 13 млн работающих украинцев на сегодня более 11 млн пенсионеров, а дефицит пенсионного фонда достигает половины его бюджета. Поэтому если считать итоги "евромайдана" на калькуляторе, то почти вся статистика получается неблагополучной", - резюмировал Бортник.

Без вины виноватые

"Революция достоинства" разделила украинцев на "хороших" и "плохих" не только при жизни, но и после смерти. Пришедшие в результате вооруженного переворота к руководству страной новые власти зачислили в список героически погибших только тех, кто был в рядах манифестантов. Так появился список из более 100 человек, получивший название "небесная сотня", - список погибших на площади Независимости в Киеве феврале 2014 года. Однако среди погибших были и бойцы спецподразделения милиции "Беркут". О них новая власть предпочитала не вспоминать. Напротив, ряд спецназовцев обвинили "в убийстве мирных граждан", против них был начат судебный процесс.

По разным оценкам, за время противостояния в Киеве зимой 2014 года погибли от 18 до 23 представителей силовых структур. Еще 919 силовиков считаются пострадавшими. 140 из них получили огнестрельные ранения. При этом, как отмечают украинские СМИ, по факту гибели сотрудников правоохранительных органов к ответственности так никто и не привлекался, в суд дела не передавались, доступ к материалам следствия ограничен. Люди, исполнявшие свой долг по охране общественного порядка, были обвинены и преданы. Их преследовали, осуждали, забывали, унижали, обменивали, их убийства и травмы не расследовались, и в общественном сознании их сделали преступниками.

Прежней власти было выгодно сделать "небесную сотню" канонической жертвой "евромайдана". 112 Героев Украины с "Золотой Звездой" (посмертно) и четыре кавалера ордена "Небесной сотни" (посмертно) появились благодаря указам президента Порошенко за проявленное ими "личное мужество и героическое отстаивание основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленное во время революции достоинства". Одновременно все участники тех событий со стороны протестующих попали под амнистию, невзирая на то, что среди них есть убийцы. Некоторые из них публично рассказывали, как расстреливали в центре Киева сотрудников правоохранительных органов.

В канун шестой годовщины известные украинские юристы Андрей Портнов и Елена Лукаш опубликовали собственное расследование событий февраля 2014 года и документально подтвердили массовую фальсификацию при составлении канонического списка "героев революции". Оказалось, что более 20 человек из "небесной сотни" умерли без какой-либо связи с событиями в Киеве или при невыясненных обстоятельствах. Но бывшей власти нужен был сверкающий образ "сотни героев", и число погибших просто увеличили.

По какому-то необъяснимому стечению обстоятельств сам экс-президент Петр Порошенко вдруг неожиданно отказался от прежних цифр. "Не верится, что уже прошло шесть лет с этих одновременно героических и трагических событий. По преступным приказам тогдашней власти, которая вывела войска против собственного народа, 600 участников Революции Достоинства были ранены. И более 80 - убиты", - написал он на своей странице в Facebook.

Требование объективности

В канун шестой годовщины тот же Портнов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением публично почтить память всех погибших, а не только участников беспорядков.

"К соболезнованиям "героям революции" просим наконец добавить соболезнования семьям погибших сотрудников правоохранительных органов. У главы государства есть шанс решить наконец эту проблему, либо начав расследование причастности участников тех беспорядков к убийствам сотрудников милиции, провокаций с убийством собственных активистов и фальсификаций уголовных дел "майдана", либо проведя для сотрудников милиции точно такую же амнистию, какая была объявлена организаторам тех погромов", - написал он в Facebook.

Расследовать факты гибели и ранений представителей силовых структур во время массовых беспорядков зимой 2013-2014 годов потребовала партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Оппозиция утверждают, что личности причастных к гибели сотрудников милиции были установлены, однако к уголовной ответственности никто не привлечен, а доступ к материалам уголовных производств ограничен. "Это может свидетельствовать о том, что следователи и прокуроры, расследующие дела "майдана", путем ненадлежащего досудебного расследования и фальсификации материалов производств содействуют уклонению виновных от ответственности", - считают в партии. Преступления против сотрудников милиции должны быть квалифицированы как "насилие над работниками правоохранительных органов и посягательство на их жизнь", потребовала оппозиция.

В преддверии шестой годовщины трагических событий в Киеве выступил и сам тогдашний президент Украины Виктор Янукович, вынужденно покинувший страну после захвата власти оппозицией и заочно осужденный затем на 13 лет за "государственную измену".

"Спустя шесть лет "майдан" продолжает разделять нашу страну, - говорится в опубликованном им обращении к гражданам. - Порошенко и его сообщники делали все для того, чтобы подогревать и углублять разделение нашего государства. Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, оказались чужими в собственной стране. Радикалы присвоили себе монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными стали нормой жизни".

По его мнению, до тех пор, пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному примирению. "Только правда и справедливая оценка событий последних лет может стабилизировать политическую и экономическую ситуацию на Украине, привести к национальному примирению", - считает бывший глава государства.

Но и сторонники идей "евромайдана" пока не готовы сдавать позиции. Бывший глава Института Национальной памяти Украины и нынешний депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович призвал Верховную раду официально закрепить за событиями 2014 года название "революция достоинства". Свой призыв он обосновал тем, что в украинских СМИ "евромайдан" уже открыто стали называть государственным переворотом, что, по его мнению, является недопустимым. "Принятие заявления продемонстрирует украинскому обществу, что нынешнему парламенту и Украине в целом важны ценности, за которые погибли герои "небесной сотни", - считает он.

Правда, пока в президентской фракции "Слуга народа" к этой идее отнеслись прохладно. "Вятрович искренне ужаснулся тому, что вокруг полным полно тех, кто считает "майдан" государственным переворотом, а не никакой не революцией. И уж тем более достоинства. В качестве экстренной меры Вятрович требует, чтобы парламент признал "майдан" революцией. Ясное дело, если признает, то сомневающиеся сразу же облегченно вздохнут и уверуют", - иронично подметил депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.