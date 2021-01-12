Украина сформировала первые команды для ракет, которыми пугала Россию

На Украине приступили к созданию ракетного дивизиона, вооруженного комплексом «Нептун» в составе Военно-морских Сил.Об этом в эфире телеканала «Бриз» заявил командующий ВМСУ Алексей Неижпапа.По словам командующего, в гособоронзаказе на этот год значится закупка ракетных комплексов, которыми пугали ранее Москву, обещая, что установки будут серьезным средством сдерживания для возможного десанта Черноморского флота РФ.«Есть приказ министра обороны, который утвердил эти комплексы для Военно-морских Сил. Есть в государственном оборонном заказе эта закупка и в составе ВМС появится первый дивизионный комплект ракетного комплекса «Нептун». Уже одно из подразделений Военно-морских Сил перешло на штаты ракетного дивизиона и мы с началом нового учебного года начинаем готовить дивизион как ракетный, на базе ракетного комплекса «Нептун», – заявил Неижпапа.Слова командующего украинскими ВМС – не более, чем попытка показать свою значимость и выслужиться перед руководством – на деле ракеты «Нептун» хорошо известны российским специалистам и легко сбиваются, хоть и представляют определенную угрозу, как и любое оружие, заявил военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачев.«Хотел бы напомнить о том, что этот комплекс создан на базе советской ракеты Х-35, которая уже давно эксплуатируется Военно-морским флотом России и новизной отличается лишь в формате «головы», как говорят моряки. То есть, системой наведения. В этом плане она может представлять с нашей стороны лишь интерес, остальное все нам понятно.Ракета дозвуковая, она легко сбивается. То есть, с точки зрения опасности, тут две стороны: во-первых, подобное оружие может представлять определенную угрозу, но, с другой стороны, с точки зрения борьбы с ним, при нормальной организации и подготовленности соответствующих расчетов, эта ракета сбиваема, ее «голову» можно обмануть путем использования средств радиоэлектронной борьбы.С ней можно бороться, и как угрозу в глобальном плане рассматривать ее, конечно, смысла нет. Тем более, что применению подобного рода оружия предшествует система подготовки. Все это отслеживается и, при возникновении угрозы, этот комплекс и сама ракета будут нейтрализованы.Если вести речь о дивизионе, как заявлено командующим ВМСУ, то это несколько пусковых установок. Он вполне может представлять угрозу в зависимости от компоновки. Но, в любом случае, один дивизион погоды не сделает. Заявлять, что для «ВМСУ наступил переломный момент, новейший этап в плане истории ВМС Украины и их развития», – я бы не стал. Дело в том, что украинская промышленность находится в непростой ситуации. Для того, чтобы создать несколько пусковых установок – до этого речь шла лишь об опытном образце, на котором проводились опытно-конструкторские работы и испытания, – создать несколько пусковых установок, тем более произвести энное количество ракет, для этого необходим не один год.Будем смотреть, что за это время произойдет в самой Украине и ее военно-промышленном комплексе, в состоянии ее вооруженных сил и военно-морских сил в частности. Пока что это декларации, которые призваны доказать кредитоспособность ВМСУ и эффективность руководство военно-морских сил», – заявил Горбачев.