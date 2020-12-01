Украина села в лужу в деле расследования гибели "Боинга" MH17

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Дело о крушении лайнера грозит затянуться на долгие годы

Украинские власти признались, что все это время не имели никакого доступа к материалам расследования крушения малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в небе над воюющим Донбассом. К такому выводу пришел политолог и историк Владимир Корнилов, комментируя вчерашнее сообщение представителя киевского режима о том, что Незалежная скоро получит возможность детально ознакомиться уголовными документами.

Эксперт назвал удивительным данное признание украинской стороны, а также выразил сомнение в легитимности судебного процесса, который с марта ни шатко ни валко идет в Гааге.

"Раньше, насколько мне помнится, глава СБУ и генпрокурор тогдашний (Юрий) Луценко заявляли, что они являются прямыми участниками этого дела и активно вовлечены в него. И теперь выясняется, спустя годы, что оказывается, Украина не имела никакого доступа к материалам", – заметил политолог "ПолитЭксперту".

Напомним, накануне замминистра юстиции соборной Иван Лищина заявил, что Киев в ближайшее время получит доступ к материалам дела о катастрофе MH17. Это произойдет из-за того, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присоединил к делу "Украина против России" иск Нидерландов, связанный с данным происшествием.

По словам украинца, ранее у Незалежной не было возможности детально ознакомиться с материалами дела. Оказывается, голландцы отказывали в таком праве Киеву из-за тайны следствия (это при том, что Украина входила в следственную международную группу – ред.). Пан Лищина признал, что данный поворот событий может затянуть весь судебный процесс.

Между тем, пояснил Корнилов, объединение исков ЕСПЧ является вполне стандартной практикой. Дело в том, что в инстанцию поступают иски от частных лиц – родственников погибших в катастрофе. Поскольку власти Нидерландов этим летом подали межгосударственный иск, по правилам ЕСПЧ, частные требования остановились. И вот теперь еще присоединили другой межгосударственный.

Действия Амстердама нынешним летом Корнилов оценил как самопиар в условиях полного провала идущего в Гааге суда.

По его мнению, на процессе уже выяснилось, что четверо "назначенных обвиняемых", конечно, не сбивали "Боинг", а представлены голландскому следствию простыми "стрелочниками".

Выдвинутый Нидерландами иск и теперь объединенный с украинским обернулся для родственников жертв катастрофы, подавших свои требования в ЕСПЧ еще 3-4 года назад, медвежьей услугой. Теперь рассмотрение документов приостановлено, подчеркнул политолог.

Добавим, иск против России голландские власти направили в начале июля. В Москве сразу же отмели все претензии Амстердама, заявив, что у Нидерландов нет никаких доказательств вины российского государства в трагедии с малайзийским самолетом.

