Украина сделает Крым островом, прорыв судоходный канал. Возможно ли это

Украинские «патриоты» в последние дни чуть не задохнулись от восторга. Еще бы - украинская пресса раструбила новость о том, что страна собралась отрезать Крым, прорыв собственный 120-километровый канал! По нему, мол, назло москалям, коммерческие (и военные) суда пойдут из Черного моря в Азовское и обратно в обход Керченского пролива. А значит - и Крымского моста.

Проект был расписан в подробностях: ширина нового канала составит 100 метров, глубина — до 15 метров, а фарватер пройдет через Арабатскую стрелку, Перекоп, Чонгарский пролив и Сиваш. Причем, землю придется копать на протежении всего лишь 20 километров. Остальная часть канала пройдет по уже имеющимся водным путям. Был даже упомянут проектировщик — институт «Укргидропроект», ведущий инженер которого Татьяна Лунина рассказала, что специалисты из Украины, Турции, Германии и Венгрии уже обследовали предполагаемую трассу Черноморско-Азовского канала.

Вид на полуостров Крым в картах Google.

Однако украинские фантазии, как это постоянно случается, оказались слишком далеки от реальности. Идея прорыть канал появилась в качестве петиции на официальном сайте президента Украины и была радостно растиражирована журналистами. А вскоре про утопичность проекта рассказал первый зам председателя правления того самого «Укргидропроекта» Сергей Осадчий. Тут-то «патриоты» и приуныли. И было отчего:

- Мы никогда не занимались данным проектом и узнали об этом из интернета, - прокомментировал Осадчий. - Наша организация проектирует гидроэлектростанции, и мы никогда не создавали проекты судоходных каналов. Единственный канал, которым мы занимались, это переброска Днепр-Донбасс. Это было еще при Советском Союзе. Первую очередь мы проектировали в 1978 году, вторую — в 1984 году. Потом распался Союз, финансирование прекратилось, и построить канал не удалось.

Хотя, по его словам, идея после появления такой информации все же обсуждалась. И выводы снова нерадостные для хлопцев:

- На мой взгляд, как инженера, может быть технически это и возможно, - продолжает Осадчий. - Но по объему финансирования - это как Суэцкий канал: не один десяток миллиардов долларов. С экономической точки зрения это не реально, это утопия. 15 метров глубина – это смешно. Если там должны ходить военные и гражданские суда – глубина должна быть метров 40-50. А как углублять Сиваш, где пески, которые надо потом укреплять? Кроме того, надо будет вытащить 200-300 миллионов кубометров земли. В год при самом большом темпе строительства можно выкапывать 10 миллионов. А тут 300! Плюс - разница в отметках Азовского и Черного морей, а, значит, нужно строить шлюзовые камеры…