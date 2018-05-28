Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В НАТО назвали главные темы заседания Совета альянса с Россией
Досрочный уход: Путин принял отставки глав Магаданской области и Республики Саха
В Варшаве выступили за принятие в НАТО Украины и Грузии
Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок
Главная / В России

Украина сделает Крым островом, прорыв судоходный канал. Возможно ли это

28 мая 2018, 17:24  •  306 • В России

Украинские «патриоты» в последние дни чуть не задохнулись от восторга. Еще бы - украинская пресса раструбила новость о том, что страна собралась отрезать Крым, прорыв собственный 120-километровый канал! По нему, мол, назло москалям, коммерческие (и военные) суда пойдут из Черного моря в Азовское и обратно в обход Керченского пролива. А значит - и Крымского моста.

Проект был расписан в подробностях: ширина нового канала составит 100 метров, глубина — до 15 метров, а фарватер пройдет через Арабатскую стрелку, Перекоп, Чонгарский пролив и Сиваш. Причем, землю придется копать на протежении всего лишь 20 километров. Остальная часть канала пройдет по уже имеющимся водным путям. Был даже упомянут проектировщик — институт «Укргидропроект», ведущий инженер которого Татьяна Лунина рассказала, что специалисты из Украины, Турции, Германии и Венгрии уже обследовали предполагаемую трассу Черноморско-Азовского канала.

Вид на полуостров Крым в картах Google.

Однако украинские фантазии, как это постоянно случается, оказались слишком далеки от реальности. Идея прорыть канал появилась в качестве петиции на официальном сайте президента Украины и была радостно растиражирована журналистами. А вскоре про утопичность проекта рассказал первый зам председателя правления того самого «Укргидропроекта» Сергей Осадчий. Тут-то «патриоты» и приуныли. И было отчего:

- Мы никогда не занимались данным проектом и узнали об этом из интернета, - прокомментировал Осадчий. - Наша организация проектирует гидроэлектростанции, и мы никогда не создавали проекты судоходных каналов. Единственный канал, которым мы занимались, это переброска Днепр-Донбасс. Это было еще при Советском Союзе. Первую очередь мы проектировали в 1978 году, вторую — в 1984 году. Потом распался Союз, финансирование прекратилось, и построить канал не удалось.

Хотя, по его словам, идея после появления такой информации все же обсуждалась. И выводы снова нерадостные для хлопцев:

- На мой взгляд, как инженера, может быть технически это и возможно, - продолжает Осадчий. - Но по объему финансирования - это как Суэцкий канал: не один десяток миллиардов долларов. С экономической точки зрения это не реально, это утопия. 15 метров глубина – это смешно. Если там должны ходить военные и гражданские суда – глубина должна быть метров 40-50. А как углублять Сиваш, где пески, которые надо потом укреплять? Кроме того, надо будет вытащить 200-300 миллионов кубометров земли. В год при самом большом темпе строительства можно выкапывать 10 миллионов. А тут 300! Плюс - разница в отметках Азовского и Черного морей, а, значит, нужно строить шлюзовые камеры…

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
306
Источник
Похожие новости
27 мая 2018, 13:39
Традиционный формат с новациями: прямая линия с Путиным пройдёт 7 июня
26 мая 2018, 19:54
Путин - правительству: Желаю, чтобы всем хватило здоровья на эту работу
28 мая 2018, 17:24
«Ему оставался месяц до дембеля»: уроженец Башкирии погиб во время атаки боевиков в Сирии

26 мая 2018, 23:09
Дмитрий Песков: Ты весь мокрый просыпаешься, думаешь: господи, что я забыл сделать?!
28 мая 2018, 17:24
В России начались новые отставки губернаторов
28 мая 2018, 17:24
«Еду в Магадан»: мэр Нижнего Тагила Сергей Носов ушел в отставку
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 мая 2018, 10:39
На «Военном обозрении» раскрыт заговор
22 мая 2018, 10:24
Рабство и право первой ночи. Добро пожаловать в Прибалтику!
24 мая 2018, 07:55
Не сумел Сталин — сделает Путин
24 мая 2018, 15:54
Украинских морпехов уволили за демарш перед Порошенко
27 мая 2018, 20:09
Число задержанных после погрома на рынке в Киеве возросло до 34 человек
22 мая 2018, 14:54
СМИ: ВС Украины ведут активные наступательные действия на подступах к Донецку
25 мая 2018, 09:54
Тише воды, ниже травы. Кремль в глухой изоляции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.