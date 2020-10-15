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Украина сдалась: Карантин из-за COVID-19 объявлен до конца года

15 октября 2020, 01:50  •  56 • В мире
На Украине продлили до конца года карантин из-за коронавируса. Это решение было единогласно принято правительством республики.
В Незалежной объявили о продлении карантина из-за коронавируса до конца года. О решении объявил украинский премьер Денис Шмыгаль. В своём телеграм-канале он отметил, что весь мир сейчас столкнулся с новой вспышкой COVID-19.
"На Украине мы также действуем в соответствии с эпидемической ситуацией", - объяснил он. Политик подчеркнул, что эти меры будут самыми действенными в борьбе с коронавирусом.
Сообщается, что решение о продлении адаптивного карантина было принято правительством единогласно.
Ранее местный Минздрав обратился к властям с просьбой о продлении карантина. В ведомстве также выступают за ограничение работы общепита до 22:00.
Отметим, что власти Незалежной с 12 марта объявили о введении общенационального карантина, впрочем, с 11 мая жёсткие меры решили немного смягчить.
Как пояснялось, в связи с очаговыми вспышками эпидемии, в республике будут применяться правила адаптивного карантина - в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране.
При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зелёная", "жёлтая", "оранжевая" и "красная".

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