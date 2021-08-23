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Украина сама отталкивает свой народ. Медведчук посоветовал Киеву перечитать статью Путина

23 августа 2021, 21:00  •  167 • Политика
Украинские власти сами отталкивают свой народ, разваливая тем самым страну. Украинский оппозиционер Виктор Медведчук посоветовал Киеву ещё раз перечитать статью президента России Владимира Путина.
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Киев своей политикой тотальной украинизации делает хуже лишь себе. Руководство страны фактически отказалось от всего русскоязычного населения, когда начало ущемлять его права. Сегодня ему запрещают говорить на родном языке, иметь своих представителей в Верховной раде, выпускать свои СМИ и многое другое.
А вот Россия, напротив, заявляет, что готова позаботиться обо всех, потому что русские, украинцы и белорусы - это единый народ.
Украина активно выталкивает миллионы русскоязычного населения из правового поля, а к Донбассу формируется отношение как к мятежной колонии. И посыл Путина совершенно понятен: для России - они один народ с русскими,
- пишет Медведчук в своей статье на сайте ОПЗЖ.
Политик также отметил, что Путин и недальновидное руководство Украины загнали Европу в ловушку. Если Евросоюз не отреагирует на притеснение русских и оппозиции на Украине, то Брюссель продемонстрирует всему миру свои двойные стандарты. А если отреагирует, то президент России превратится в гаранта демократии в Восточной Европе.
Напомним, что ранее Путин опубликовал большую статью, которая была размещена на сайте Кремля. В ней он заявил, что русские, украинцы и белорусы - это один народ, который объединяют общая история, язык и вера. Но Запад пытается разделить их, превращая Украину в проект "анти-Россия".

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