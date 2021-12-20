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Украина сама отказалась от вступления в НАТО

20 декабря 2021, 08:35  •  170 • Политика
Несмотря на множество заявлений о стремлении в НАТО и даже требований точных дат, Украина фактически сама отказалась от вступления в альянс. Украинские журналисты назвали непреодолимое препятствие на пути в НАТО.
Как объясняет издание "Страна", внеблоковый статус, который сам по себе закрывает двери Украины в любые подобные НАТО организации, лежит в самой основе государственности Украины. Журналисты напомнили о принятии 16 июля 1990 года Верховным Советом УССР декларации "о государственном суверенитете Украины". В разделе "Внешняя и внутренняя безопасность" документа чётко прописали, что "Украинская ССР торжественно провозглашает о своём намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках".
При этом в 1991 году при провозглашении независимости Украины за основу была взята именно декларация о суверенитете, что снова подтвердило внеблоковый статус Украины. Эта же преемственность сохранилась и при принятии первой украинской Конституции в 1996 году.

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