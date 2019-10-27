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Украина сама обрекла себя на "сильный удар" и массовые увольнения, сделав русский выбор - экс-депутат Рады
27 октября 2019, 18:54 • 113 • Политика
Экс-депутат Верховной рады заявил, что Украина сама обрекла себя на "сильный удар" и массовые увольнения, сделав русский выбор - в пользу угля. Теперь собственная промышленность будет умирать, считает Мураев.
Из-за дешевого российского газа украинский энергетический сектор ждет сильный удар. С подобным заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Его выступление на телеканале "НАШ" и сейчас можно увидеть в официальном канале политика на сервисе YouTube.
Логика Мураева в следующем: Украина сама могла бы добывать уголь, однако было принято решение получать более дешевый - из России. И это как раз и станет ударом для собственной угольной промышленности. Так же как и для горнодобывающей.
"Это приведет к увольнению более чем 30 тысяч шахтеров, которые работают в государственном секторе, и порядка 20 тысяч, которые работают в частном секторе", - отмечает политик.
Со временем выработка электроэнергии на Украине будет сокращена. Затем последуют неминуемые увольнения людей. А города - спутники электростанций после закрытия объектов и вовсе могут "остаться без тепловых носителей". К слову, по неясным причинам в этой части своего выступления Мураев не говорит о том, что Киев сам отрезал себя от предприятий Донбасса, затеяв кровопролитную войну на юго-востоке страны.
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