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Украина сама может попасть под санкции из-за дела Порошенко. Евросоюз "отблагодарил" партнёров

14 января 2022, 16:25  •  70 • Политика
Украина, которая настойчиво требует введения санкций против России, сама может под них попасть из-за дела Петра Порошенко. Евросоюз решил "отблагодарить" своих киевских партнёров.
Евросоюз может ввести санкции против украинских судей, занимающихся "угольным делом", фигурантом которого выступает экс-президент Украины Пётр Порошенко. Об этом заявила евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель.
По её словам, Брюссель считает уголовное преследование Порошенко политически мотивированным. Крамон-Таубадель призвала украинских прокуроров и судей не участвовать в "грязных играх".
Журналистка Юлия Витязева нашла эту ситуацию абсурдной. С одной стороны, Запад боится, что Россия попытается организовать на Украине госпереворот (вроде того, что американцы устроили в 2014 году) и свергнуть президента Владимира Зеленского. С другой, Евросоюз бросается защищать Порошенко, нанося тем самым удар по режиму Зеленского.
Всё закручивается так интересно и выглядит столь абсурдно, что Алиса со своими приключениями в Зазеркалье и рядом не стояла!
- пишет Витязева.
Скриншот:Telegram/Юлия Витязева
Порошенко пытаются привлечь за то, что он в 2014 году одобрил закупку угля из Донбасса. Узнав о возбуждении уголовного дела, политик сразу же сбежал за границу.

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