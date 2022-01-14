Украина сама может попасть под санкции из-за дела Порошенко. Евросоюз "отблагодарил" партнёров

Украина, которая настойчиво требует введения санкций против России, сама может под них попасть из-за дела Петра Порошенко. Евросоюз решил "отблагодарить" своих киевских партнёров.

Евросоюз может ввести санкции против украинских судей, занимающихся "угольным делом", фигурантом которого выступает экс-президент Украины Пётр Порошенко. Об этом заявила евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель.

По её словам, Брюссель считает уголовное преследование Порошенко политически мотивированным. Крамон-Таубадель призвала украинских прокуроров и судей не участвовать в "грязных играх".

Журналистка Юлия Витязева нашла эту ситуацию абсурдной. С одной стороны, Запад боится, что Россия попытается организовать на Украине госпереворот (вроде того, что американцы устроили в 2014 году) и свергнуть президента Владимира Зеленского. С другой, Евросоюз бросается защищать Порошенко, нанося тем самым удар по режиму Зеленского.

Всё закручивается так интересно и выглядит столь абсурдно, что Алиса со своими приключениями в Зазеркалье и рядом не стояла!

- пишет Витязева.

Скриншот:Telegram/Юлия Витязева

Порошенко пытаются привлечь за то, что он в 2014 году одобрил закупку угля из Донбасса. Узнав о возбуждении уголовного дела, политик сразу же сбежал за границу.