Украина сама лишает Европу газа? Под Киевом прогремел загадочный взрыв

Ранее в соцсетях Незалежной появилась информация о мощном взрыве на газопроводе в районе населённого пункта Чабаны Киевской области, по которому газ идёт в Европу. Очевидцы рассказывали о непонятном гуле, который возник незадолго до этого.

Что произошло на самом деле на трубопроводе Уренгой - Помары - Ужгород, пока доподлинно не известно. Ситуация с внезапной разгерметизацией газопровода выглядит весьма загадочно. Создаётся впечатление, что Украина сама лишает Европу газа.

В пресс-службе посёлка Чабаны информацию о внезапной разгерметизации трубопровода, по которому голубой газ поставляется европейцам, подтвердили. Там же уточнили, что на месте прорыва установили заглушку и выход газа был перекрыт.

Пока же народ просят "сохранять спокойствие" и "не паниковать".