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Украина сама лишает Европу газа? Под Киевом прогремел загадочный взрыв
16 сентября 2020, 12:10 • 185 • В мире
На газопроводе в районе населённого пункта Чабаны Киевской области, по которому газ идёт в Европу, прогремел загадочный взрыв. На месте прорыва установили заглушку, выход голубого топлива перекрыли. То есть Украина сама лишает Европу газа?
Ранее в соцсетях Незалежной появилась информация о мощном взрыве на газопроводе в районе населённого пункта Чабаны Киевской области, по которому газ идёт в Европу. Очевидцы рассказывали о непонятном гуле, который возник незадолго до этого.
Что произошло на самом деле на трубопроводе Уренгой - Помары - Ужгород, пока доподлинно не известно. Ситуация с внезапной разгерметизацией газопровода выглядит весьма загадочно. Создаётся впечатление, что Украина сама лишает Европу газа.
В пресс-службе посёлка Чабаны информацию о внезапной разгерметизации трубопровода, по которому голубой газ поставляется европейцам, подтвердили. Там же уточнили, что на месте прорыва установили заглушку и выход газа был перекрыт.
Пока же народ просят "сохранять спокойствие" и "не паниковать".
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