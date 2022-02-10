У России нет агрессивных планов по отношению к Украине, заявил Нарышкин, добавив, что Украина сама движется к катастрофе, не исполняя Минские соглашения.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ходе общения с журналистами в четверг, 10 февраля, подчеркнул, что Россия никогда не вынашивала и не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины.

Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причём ложь очень опасная, начала распространяться с другого берега Атлантики, - подчеркнул Сергей Нарышкин в своём заявлении. - И эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц.

В то же время Нарышкин добавил, что угроза для Украины действительно существует, но искать её нужно внутри страны. Именно вооружённый конфликт между киевским режимом и независимыми республиками Донбасса может привести к катастрофе. И единственный путь урегулирования этого конфликта - дипломатический, подчеркнул Нарышкин.

Это путь через реализацию комплекса мер по выполнению Минских соглашений, - сказал директор Службы внешней разведки.

Как известно, Киев с 2014 года военным путём пытается вынудить республики Донбасса подчиняться. Однако люди после госпереворота на Украине не пожелали мириться с властью киевской хунты. Минские соглашения должны были урегулировать этот конфликт, однако украинская сторона отказывается их исполнять.