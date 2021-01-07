«Украина с вами!»: Порошенко прокомментировал майдан в США

Экс-президент Украины, ныне глава партии «Европейская солидарность» и депутат Верховной рады Петро Порошенко прокомментировал протесты, происходившие минувшим днём в Вашингтоне.«Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики.Верю, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка.Украина солидарна с вами!» — сопереживает американцам украинский политик, при котором ВСУ пять лет бомбили населённые пункты Донбасса, убивая мирных жителей.Напомним, ранее экс-президент США Джордж Буш-младший сравнил происходящее в Вашингтоне с кадрами из «банановой республики».