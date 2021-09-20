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Украина с США совместными учениями пытаются спровоцировать Россию - эксперт

20 сентября 2021, 20:55  •  114 • Политика
Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Незалежная нужна Западу в качестве постоянного центра напряженности у границ РФ
На Украине в понедельник, 20 сентября, во Львовской области стартовали совместные с США учения Rapid Trident-2021. Киевский режим искусственно создает военную напряженность на границе с Россией, поскольку данные маневры носят провокационный характер, что грозит вылиться в вооруженный конфликт.
Об этом заявил директор Центра военно-политических проблем МГИМО, эксперт по проблемам нацбезопасности и военной политики Алексей Подберезкин.
По его мнению, Вашингтону необходимо "постоянно иметь напряженную обстановку по периметру границ с Россией" – от Норвегии до стран Средней Азии. В данной стратегии Незалежная играет важную роль, поэтому любые учения на ее территории являются прекрасным поводом "устроить провокацию", причем Штаты давно отработали механизм военного науськивания. Специалист напомнил, о провокационных действиях Киева в Черном море вблизи Крымского моста в ноябре 2018 года.
По его словам, Незалежная нужна Западу именно для того, чтобы обострять ситуацию с Россией.
"Украина существует до тех пор, пока может быть объектом для создания искусственной напряженности вдоль границ с РФ, а границы эти – почти 2 тыс км, и большая их часть относится непосредственно к Крыму и бассейну Черного моря", – цитирует РИА "Новости" Подберезкина.
Он не исключил провокационных маневров со стороны ВСУ в морском и воздушном пространстве несмотря на "развалины" украинского флота и ВВС. Эксперт считает, что к подстрекательству способствует закупка киевским режимом беспилотников у Турции и средств радиоэлектронного подавления у США.
"Мой прогноз такой – локальные провокации неизбежны, к ним надо быть готовыми, и мы к этому готовы. И ради этого сейчас укрепляются и береговая охрана, и побережье Крыма, и Азовское море", – резюмировал Подберезкин.
В учения Rapid Trident-2021, которые продлятся до 1 октября, примут участие 6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров Незалежной. В рамках маневров, в частности, украинские и американские десантник должны высадиться из самолета ВВС США С-130.
На фоне этих учений свои тренировки начал Черноморский флот России. В них участвуют около 10 тыс. российских военнослужащих. Наши маневры проходят на полигонах в Ростовской области, Чечне, Крыму и Южной Осетии.
Ранее сегодня об угрозе прорыва в страны Средней Азии боевиков из Афганистана предупредил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин во время открытия военных учений ШОС под Оренбургом.

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