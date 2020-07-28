Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным проте...
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением...
Главная / Политика

Украина с помощью США планирует вытеснить Россию из Черного моря

28 июля 2020, 17:05  •  93 • Политика
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев рассчитывает на американские корабли и оружие
Украинские власти надеются на то, что Вашингтон будет поддерживать военный потенциал Незалежной, чтобы прекратить доминирования Российской Федерации в Черном и Азовском морях. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.
Дипломат отметил, что Киев продолжит закупать американские ракетные комплексы "Джавелин". Кроме того, добавил он, соборной необходимо модернизировать свои Военно-морские силы.
Пан Ельченко напомнил, что в прошлом году Незалежная получила от партнеров из Штатов пару кораблей типа Island. По его словам, на сегодняшний момент Киев готов купить еще 16 новых американских катеров Марк VI, которые оснащены необходимым вооружением, сообщает "24 канал".
"Утро.ру" уже неоднократно писало о бравурных украинских заявлениях по поводу закупок у Вашингтона небольших патрульных катеров Mark VI. В середине июня текущего года стало известно, что Госдеп утвердил поставку киевскому режиму вооружения на общую сумму в $600 млн, в том числе вышеозначенных судов с их полным оснащением.
Между тем не понятно, как Незалежная будет расплачиваться с американскими союзниками, поскольку таких денег в бюджете страны вовсе нет, о чем позже в июле говорил российско-украинский политолог Владимир Корнилов.
Как и не известно, каким образом стратеги соборной вместе с американцами намерены заставить Москву перестать "играть мускулами" в Черном и Азовском морях при помощи катеров супротив крейсеров и фрегатов ЧФ РФ, а также всевозможных береговых бастионов ЗРК, БРК и расчетов ЗРС С-400 в Крыму.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
28 июля 2020, 00:05
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Дегтярёва
28 июля 2020, 04:05
Первый день перемирия в Донбассе вывел радикалов из себя: "Зеленский, чёрт, собирай чемоданы"
28 июля 2020, 02:05
"Убийца" Крымского моста оказался подделкой снова: Эксперт разоблачил видео испытаний "Нептуна"
28 июля 2020, 07:05
"Это провокация, демонстрирующая презрение к России": От посольства США потребовали извиниться
28 июля 2020, 04:05
"Хабаровск - це Украина": Свидомые уже обсуждают строительство моста в город
28 июля 2020, 00:05
"Не нужна никому эта "Восьмёрка": Медведев жёстко ответил Маасу, припомнившему Крым
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июля 2020, 20:00
Извинениями перед Кадыровым дело не закончится: Зеленскому дали "яркий сигнал"
25 июля 2020, 02:05
"Хабаровск - это Украина": Соловьёв показал, как украинцы требуют вернуть им часть России
27 июля 2020, 05:05
Зарубежные СМИ и их читатели о параде ВМФ России
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в крае
24 июля 2020, 03:05
"Заражали нетипичными болезнями": Украинские депутаты требуют от СБУ открыть дело на лаборатории США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.