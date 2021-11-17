Украина с 18 ноября останется без электроэнергии из Белоруссии

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Минск выполнил план по оказанию аварийной помощи Киеву на фоне энергетического кризиса

Украина с 18 ноября не будет получать электроэнергию из Белоруссии. Об остановкелишь недавно возобновленных поставок "лампочки Ильича" в Незалежную сегодня предупредил Минэнерго республики.

В ведомстве отметили, что данное решение принято "в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений".

"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", – цитирует "Интерфакс" пресс-службу министерства.

Ранее в среду, 17 ноября, из Минска прямо сыпались новости, связанные с энергетической сферой. Сначала стало известно об остановке работы первого энергоблока Белорусской АЭС, на которой произошел технический сбой. Сейчас причины ЧП устанавливаются. Поставки вырабатываемой БелАЭС электроэнергии идут в Латвию, Литву и на Украину.

Затем представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что белорусский "Гомельтранснефть" внепланово встал на ремонт, вследствие чего прокачка российской нефти в ЕС через территорию Республики приостановлена.

Что касается "лампочки Ильича", то Белоруссия только 2 ноября возобновила поставки электроэнергии на Украину по запросу украинской стороны в рамках помощи в сложившийся сейчас в соборной энергетический кризис.