Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных пробле...
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
Главная / Политика

Украина с 18 ноября останется без электроэнергии из Белоруссии

17 ноября 2021, 17:35  •  170 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск выполнил план по оказанию аварийной помощи Киеву на фоне энергетического кризиса
Украина с 18 ноября не будет получать электроэнергию из Белоруссии. Об остановкелишь недавно возобновленных поставок "лампочки Ильича" в Незалежную сегодня предупредил Минэнерго республики.
В ведомстве отметили, что данное решение принято "в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений".
"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", – цитирует "Интерфакс" пресс-службу министерства.
Ранее в среду, 17 ноября, из Минска прямо сыпались новости, связанные с энергетической сферой. Сначала стало известно об остановке работы первого энергоблока Белорусской АЭС, на которой произошел технический сбой. Сейчас причины ЧП устанавливаются. Поставки вырабатываемой БелАЭС электроэнергии идут в Латвию, Литву и на Украину.
Затем представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что белорусский "Гомельтранснефть" внепланово встал на ремонт, вследствие чего прокачка российской нефти в ЕС через территорию Республики приостановлена.
Что касается "лампочки Ильича", то Белоруссия только 2 ноября возобновила поставки электроэнергии на Украину по запросу украинской стороны в рамках помощи в сложившийся сейчас в соборной энергетический кризис.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





170
Источник
Похожие новости
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
17 ноября 2021, 13:30
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
17 ноября 2021, 14:05
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
17 ноября 2021, 04:10
Немецкий политик назвал политическую причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
13 ноября 2021, 15:00
Уже без шуток: От России требуют неисполнимого - покаяния по Донбассу
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
14 ноября 2021, 09:05
Настоящая причина "атаки мигрантов"
10 ноября 2021, 20:30
Энергетическая блокада Украины. В СНБО начали грозить "ответкой" Москве
12 ноября 2021, 12:10
После сенсационной речи депутата в Госдуме стало ясно, кому не нужна прививка от ковида
14 ноября 2021, 17:50
"Польская подлость и провокация": Кедми о ситуации на польско-белорусской границе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.